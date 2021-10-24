İşvereniniz sigortanızı eksik bildirirse ne yapmalısınız?

İşverenlerin işçinin ücretini veya çalıştığı gün sayısını Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) eksik bildirmesi durumununu SGK'nın işçiye mesajla bildirmesi sayesinde haksızlıkların önüne geçiliyor. Benzer bir mesajın işverene de hatırlatma ve uyarı mahiyetinde geçilmesi ile varsa eksiklik giderilebiliyor.

Türkiye'de yasalara göre çalışma hayatında işverenlerin her ayın bildirimini sonraki ayın 26'sına kadar yapma zorunluluğu bulunuyor. Ancak zaman zaman yaşanan suistimaller nedeniyle işçilerin işten ayrılma ya da emeklilik işlemleri döneminde sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunu önlemek için SGK işçilerin prime esas kazançlarını düzenli olarak kontrol ediyor. İşveren tarafından yapılan bildirimde bir önceki aya göre yüzde 20 azalma olursa bu durumda işçiye mesaj gönderiliyor.

Örneğin; Ocak ayının bildirimi işveren tarafından 26 şubat'a kadar SGK'ya bildirilmek zorunda. İşçi, ocakta hiç rapor almamış ya da devamsızlık yapmamışsa prim gününün 31 olarak gözükmesi gerekir. Aynı şekilde asgari ücretli ise ve fazla mesai yapmamışsa, prime esas kazancı da 3.577 TL olmalıdır. İşçi, bu bildirimleri düzenli olarak e-Devlet üzerinden takip edebilir. SGK, kontrollerinde işçinin prime esas kazancında bir önceki aya göre yüzde 20 azalma görürse, işçiye mesaj gönderiyor.

Kanun böyle bir durumda işçiye şu hakkı tanıyor: İşçi, ücretinin eksik bildirilmesi nedeniyle önce işverene uyarı çekme, sonrasında düzeltme yapılmazsa iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip. Bu nedenle iş sözleşmesini fesheden işçiye işverenin kıdem tazminatı ödemesi de şart. Dolayısıyla SGK'nın bildirimi işçilerin bu konuda bilgilendirilmesini sağlamak açısından çok önemli.

İşçinin ücretinin SGK'ya eksik bildirilmesinin işçi kadar SGK'yı da etkilediğini belirten uzmanlar, "Prime esas kazancın eksik bildirilmesi nedeniyle işveren eksik prim ödüyor ve SGK'nın prim geliri azalıyor" diyerek izlenecek yolu şöyle açıklıyor: "İşçinin SGK'dan bu yönde SMS alması durumunda öncelikle e-Devlet üzerinden hizmet dökümü alması ve ücretindeki değişimi kontrol etmesi gerekiyor. Bildirilen brüt ücreti düşmüşse, işverene bilgi verilerek bu hatanın düzeltilmesi istenmelidir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.