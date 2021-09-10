İsveç Merkez Bankası Başkanı: Bitcoin çökebilir

İsveç Merkez Bankası Başkanı Stefan Ingves Bitcoin ve diğer kripto paraların çökebileceğini belirtti. Ağustos sonunda Çin Merkez Bankası yetkilisi Yin Youping de Bitcoin'in gerçek bir değeri olmadığını belirtmişti.

İngiltere ve İrlanda merkez bankası başkanları da kripto paralara yatırım yapanların tüm paralarını kaybetmeye hazır olmaları gerektiğini belirtti. Hatta İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, Bitcoin'i 17. yüzyıldaki lale çılgınlığına benzetti

İsveç Merkez Bankası Başkanı Stefan Ingves, Bitcoin ve kripto paralarla ilgili görüşlerini açıkladı.

Ingves Stockholm'de düzenlenen bir toplantıda yaptığı açıklamada "Resmi olmayan paralar eninde sonunda çöker. Bitcoin alıp satarak elbette zengin olabilirsiniz ancak bunun pul alıp satmaktan bir farkı yok" ifadelerini kullandı.

Stefan Ingves bu açıklamalarıyla dünya genelindeki birçok Merkez Bankası temsilcisiyle benzer görüşleri savunmuş oldu.

Ağustos sonunda Çin Merkez Bankası yetkilisi Yin Youping "İnsanlara bir kez daha hatırlatıyoruz, Bitcoin ve diğer kripto paraları destekleyen bir değer yok" açıklamasında bulunmuştu.

'HEPSİNİ KAYBETMEYE HAZIRSANIZ YATIRIM YAPIN'

Mayıs ayında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de Bitcoin'in gerçek bir değeri olmadığını belirtti. Dogecoin'in rekor üstüne rekor kırdığı ve gündemde olduğu esnada söz konusu açıklamayı yapan Bailey "Özür dileyerek açık bir şekilde söylüyorum. Bunları(kripto paraları) sadece tüm paranızı kaybetmeye hazırsanız almalısınız" dedi.

Şubat ayında ise İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf da benzer şekilde Bitcoin'e yatırım yapanların tüm paralarını kaybetmeye hazırlıklı olamları gerektiğini ifade etti.

Makhlouf açıklamasında "Kişisel olarak kendi paramı kripto paralara yatırmazdım ancak bazıları bunun iyi bir bahis olduğunu düşünüyor. 300 yıl önce insanlar paralarını iyi bir yatırım olduğunu düşündükleri için lalelere yatırmıştı" dedi.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.