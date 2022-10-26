İstikbal, Irak'ta 11. mağazasını açtı

İstikbal, 2022'in son çeyreğinde olduğu gibi 2023'te de yurt dışı yatırımlarına devam edecek.

İstikbal, yurt dışı mağazalarına Irak'ta bir yenisini daha ekledi.

Erciyes Anadolu Holding'den yapılan açıklamaya göre, İstikbal, yurt dışında da hızla büyümeye ve adından söz ettirmeye devam ediyor. İstikbal'in yurt dışındaki yeni durağı, Bağdat Al Karrada oldu.

Başkent Bağdat'ın Karrada bölgesinde gerçekleştirilen açılışa, İstikbal yöneticileri, bölge halkı ve çok sayıda üst düzey davetli katıldı.

Bağdat'ın gözde ticaret merkezlerinden Al Karrada'nın en prestijli bölgesinde 3 kat ve 1.500 metrekarelik bir alanda bölge halkına hizmet verecek olan mağaza ile İstikbal'in Irak'taki mağaza sayısı da 11'e ulaştı.

57 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla, en yenilikçi tasarımların, konfor ve kalitesiyle dünyanın birçok farklı noktasına ulaştIran İstikbal, 2022'nin son çeyreğinde olduğu gibi 2023'te de yurt dışı yatırımlarına devam edecek.