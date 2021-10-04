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TIMETURK / EKONOMİ / İstikbal'in yurtdışı atakları devam ediyor

İstikbal'in yurtdışı atakları devam ediyor

Mobilya sektörünün lider markası İstikbal, Kazakistan’daki 5. mağazasını Türkistan şehrinde açtı.

2 Saat Önce
2021-10-04 15:22:17
İstikbal'in yurtdışı atakları devam ediyor

Kaliteli, tarz sahibi ve fonksiyonel mobilyalarıyla tanınan İstikbal, Türkistan şehrinin en prestijli yerlerinden biri olan B. Sattarhanovta Caddesi'nde açılışı gerçekleştirilen mağazası ile Kazakistan'daki bayi sayısını beşe çıkarmış bulunuyor. Açılışa İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, İstikbal İhracat Müdürü Hülya Bal, İstikbal İhracat Bölge Koordinatörü Sevil Karakoyun, Kazakistan Milletvekilleri, Türkistan Valisi, Türkiye Ticaret Ataşesi, Kazak-Türk Üniversitesi Rektörü, çok sayıda Türk işadamı ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, «Türk Mobilyasının kalitesini Kazakistan müşterisiyle tanıştıran ilk mobilya firması olarak, İstikbal kalitesini Kazakistan tüketicisine sunabilmek için bugün bölgedeki 5. mağazamızı açıyoruz. Yenilikçi ve trendleri belirleyici bir marka olmamızın verdiği özgüvenle bölgedeki bayi ağımızı genişletmeye devam edeceğiz» dedi. Üstün Ar-Ge ve geliştirme çalışmaları sayesinde her tarza hitap eden İstikbal mobilya, Kazakistan'daki tüketicilerin de en çok tercih ettiği markalar arasında yer alıyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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