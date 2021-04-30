DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Tam kapanmada kreşlere ve anaokuluna ödeme yapılacak mı? Kreşler ve anaokullarına taksit ödenecek mi?
Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanunda, emekliye ve çek borçlularına da müjde
Güngör: ‘Bodrum varyantına hazır mıyız?’
Tam kapanmada İstanbul kart aylık süreleri uzatılacak mı? Aylık mavi kart tarihi uzatılacak mı?
Milyonlarca fatura sahibini ilgilendiriyor; ‘güvence bedeli’ düzenlemesi
Ünlü sunucu Oprah Winfrey geçmişini anlattı: Sırtım kamçıdan kan içindeydi
Kripto para transferinde yeni kriter
Libya Başbakanı Dibeybe: Savaş fitilini tekrar ateşlemeye çalışanlar var
İşten çıkarma yasağının uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Filistinli gruplar, Devlet Başkanı Abbas'ın seçimlerin ertelenmesi kararına itiraz etti
İsrail'de sahne çöktü: 38 ölü, 50 yaralı
Gana'da 308 kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetti
100 bin aileye tam kapanma destek paketi
Çocukların düşü Bursa'nın gülüşü
Sadakataşı Tanzanya'da Ramazan sevinci yaşattı

İSTANBUL

20:06:00

İftar vakti

BURSA

20:04

04:22
20:04
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:49

04:07
19:49
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:32

03:52
19:32
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:15

03:34
19:15
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:01

03:33
19:01
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:06:00

İftar vakti

ANKARA

19:49

04:07
SAHUR
19:49
İFTAR

ERZURUM

19:15

03:34
SAHUR
19:15
İFTAR

İşten çıkarma yasağının uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar ile işten çıkarma yasağı, 17 Mayıs'tan itibaren 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.04.2021 09:35:21
İşten çıkarma yasağının uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.

Esnaf ve sanatkara hibe desteği süresi

Öte yandan Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce 3 ay olarak açıklanan aylık 1000 liralık hibe desteğinin süresi bir ay daha uzatılarak 4 aya çıkarıldı.

Destekten yararlananlardan iş yerleri kira olanlara, büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira şeklinde uygulanan kira desteğinin süresi de 3 aydan 4 aya yükseltildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan