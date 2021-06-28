DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Psikoteknik belgesi kimlere zorunlu? Doblo tarzı araçlar için psikoteknik belgesi isteniyor mu?
Monster #WASD 30 Haziran'da başlıyor!: Etkinlikte hangi isimler olacak?
Öğretmen temmuz zammı ne kadar? 2021 öğretmenler temmuzda yüzde kaç zam alacak?
Medya Ombudsmanı Bildirici’den Odatv’ye 'yalan haber' uyarısı
Volkswagen'den içten yanmalı motorlu araca son
Baykal’ın kızından Uğur Dündar’a yanıt
Yeni kör nokta: Fed'in değişen enflasyon kararları
Öğretmenler temmuzda ne kadar zam alacak? 2021 Temmuz öğretmen zammı ne kadar?
Koronavirüs sonrası bu şikayetlere dikkat
Felix Michaelz, Türkiye’ye Gelebileceğinin Sinyalini Verdi
Alim Aykut Esgi, Süper Lig Menajerlerinin Radarına Girdi
Diyanet’ten şehirlerarası otobüslere ‘namaz’ ayarı talebi
Trabzonspor'dan altyapı hamlesi! O mevki için...
ANALİZ: Avrupa Birliği’nin Rusya ile imtihanı
Moskova’ya rağmen Karadeniz’de dev tatbikat

İşten çıkarma yasağı bitti mi? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağı bitti mi? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Koronavirüs salgınından sonra iş dünyasında yaşanan olumsuzlukların önüne geçilmesi için çalışanların işten çıkartılması belli süreliğine yasaklanmıştı. İşten çıkarma yasağı nedeniyle binlerce çalışan işlerinden çıkmadan KÇÖ ve nakdi ücret desteği kapsamında para kazanmaya devam etti. Ancak 30 Haziran'dan sonra iş dünyası ve çalışanlar için yeni bir süreç başlayacak. Çalışanlar işten çıkarma yasağının uzatılıp uzatılmayacağını da merak ediyor. Peki işten çıkarma yasağı bitti mi?

ABONE OL

Google News - Timeturk
28.06.2021 12:47:53
İşten çıkarma yasağı bitti mi? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

2020'nin mart ayından itibaren çalışanların hayatında olan kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaşı) ve işten çıkarma yasağında yeni bir sürece giriliyor. Çalışanların ve patronların gelir kaybını önelemek için çıkartılan bu kanunlar ile milyonlarca kişiye rahat bir nefes alma imkanı sağlandı. Korona vakalarında yaşanan düşüş ve aşılamada yakalanan ivme ile normalleşmeye geçilmeye başlandı. Normalleşme süreci iş dünyasını da kapsayacak şekilde genişletildi. Çalışanlar da bu süreçte işten çıkarma yasağının devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki İşten çıkarma yasağı bitti mi? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağı bitti mi?

Milyonlarca çalışanın korona zamanında iş güvencesi olan işten çıkarma yasağı ile ilgili yeni bir döneme giriliyor. Çalışanlar işten çıkarma yasağı bitti mi? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? sorularını sormaya başladı. İşte işten çıkarma yasağında son durum... İşten çıkarma yasağı korona tedbirleri kapsamında alınan diğer önmelerle birlikte 30 Haziran'dan sonra bitecek. Kısa çalışma ödeneği de 30 Haziran tarihinde bitiyor. Nakdi ücret ödemeleri de 30 Haziran'da sona eriyor.

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağının bitiş tarihi 30 Haziran. 30 Haziran'a sayılı günler kala konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. İşten çıkarma yasağının uzatılması ihtimali zayıf görülüyor.

İşten çıkarma yasağı nedir?

İşten çıkarma yasağı, işçinin çalışması esnasında işverenin ekonomik nedenlerle ve işletmesel zorunluluk nedenine bağlı olarak işçinin iş akdine son vermesini yasaklayan bir uygulamadır. Bu süreçte işçiyi işten çıkaran işverenler para cezası ile karşılacaklar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş