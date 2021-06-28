İşten çıkarma yasağı bitti mi? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Koronavirüs salgınından sonra iş dünyasında yaşanan olumsuzlukların önüne geçilmesi için çalışanların işten çıkartılması belli süreliğine yasaklanmıştı. İşten çıkarma yasağı nedeniyle binlerce çalışan işlerinden çıkmadan KÇÖ ve nakdi ücret desteği kapsamında para kazanmaya devam etti. Ancak 30 Haziran'dan sonra iş dünyası ve çalışanlar için yeni bir süreç başlayacak. Çalışanlar işten çıkarma yasağının uzatılıp uzatılmayacağını da merak ediyor. Peki işten çıkarma yasağı bitti mi?

2020'nin mart ayından itibaren çalışanların hayatında olan kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaşı) ve işten çıkarma yasağında yeni bir sürece giriliyor. Çalışanların ve patronların gelir kaybını önelemek için çıkartılan bu kanunlar ile milyonlarca kişiye rahat bir nefes alma imkanı sağlandı. Korona vakalarında yaşanan düşüş ve aşılamada yakalanan ivme ile normalleşmeye geçilmeye başlandı. Normalleşme süreci iş dünyasını da kapsayacak şekilde genişletildi. Çalışanlar da bu süreçte işten çıkarma yasağının devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki İşten çıkarma yasağı bitti mi? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağı bitti mi?

Milyonlarca çalışanın korona zamanında iş güvencesi olan işten çıkarma yasağı ile ilgili yeni bir döneme giriliyor. Çalışanlar işten çıkarma yasağı bitti mi? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? sorularını sormaya başladı. İşte işten çıkarma yasağında son durum... İşten çıkarma yasağı korona tedbirleri kapsamında alınan diğer önmelerle birlikte 30 Haziran'dan sonra bitecek. Kısa çalışma ödeneği de 30 Haziran tarihinde bitiyor. Nakdi ücret ödemeleri de 30 Haziran'da sona eriyor.

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağının bitiş tarihi 30 Haziran. 30 Haziran'a sayılı günler kala konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. İşten çıkarma yasağının uzatılması ihtimali zayıf görülüyor.

İşten çıkarma yasağı nedir?

İşten çıkarma yasağı, işçinin çalışması esnasında işverenin ekonomik nedenlerle ve işletmesel zorunluluk nedenine bağlı olarak işçinin iş akdine son vermesini yasaklayan bir uygulamadır. Bu süreçte işçiyi işten çıkaran işverenler para cezası ile karşılacaklar.

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