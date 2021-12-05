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TIMETURK / EKONOMİ / İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Markaların liste fiyatlarındaki son güncellemeler ile artık hiçbir model 200 bin TL'nin altında satılmıyor. İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri!

1 Saat Önce
2021-12-05 15:28:26
İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

2021'de sıfır otomobil alma hayali kuran kişiler için haberimizde, Türkiye'deki en ucuz otomobillerini derledik. İçerikte 400 bin TL'ye kadar olan modeller yer alıyor. Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style liste fiyatı 266.000 TL. İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri!

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ OTOMOBİLLERİ

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 368,600 TL

1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 384,200 TL

SEAT

Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 266.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 369.000 TL

SEAT

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 399.000 TL

SEAT

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Fiyatı 399.000 TL

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 265.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

Fiyatı: 379.000 TL

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Fiyatı: 375.000 TL

YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

Fiyatı: 359.000 TL

DACİA

Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

Fiyatı 324.000 TL

DACİA

SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

Fiyatı 264.000 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 329.900 TL

Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 325.900 TL

Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 328.900 TL

Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 372.900 TL

Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 369.900 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 367.900 TL

Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 395.000 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

Fiyatı: 232.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 223.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 340.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 362.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 252.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 352.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 366.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 373.900 TL

FIAT

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Fiyatı: 248.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 348.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 350.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 360.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 373.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 378.900 TL

FIAT

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel

Fiyatı: 356.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 358.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 366.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 377.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 387.900 TL

FIAT

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli

Fiyatı: 256.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 356.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 358.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 366.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 341.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 377.900 TL

FİAT

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 250.900 TL

1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 261.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 374.900 TL

FİAT

500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 346.900 TL

500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 371.900 TL

500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 377.900 TL

FORD

Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin

Fiyatı 370.800 TL

Trend X5 Kapı1.5L Ti-VCT 123PS6 İleri Manuel Benzin

Fiyatı 381.600 TL

FORD

EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin

Fiyatı 374.600 TL

FORD

Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin

Liste fiyatı 399.800 TL

HONDA

Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance

Fiyatı: 332.700 TL

1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor Otomatik Executive 347.900 TL

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 244.700 TL

1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 253.800 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) - 263.800 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 330.850 TL

HYUNDAİ

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 325.960 TL

Kampanyalı fiyatı 263.400 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 351.700 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 361.500 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 380.800 TL

1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)

386.300 TL
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli)- 391.600 TL

HYUNDAİ

BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli)

Fiyatı 354.750 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik Style (Benzinli)

Fiyatı: 393.400 TL

KİA

PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik

Fiyatı: 255.500 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 259.500 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 266.500 TL

KİA

RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool

Fiyatı: 256.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 349.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 392.900 TL

KİA

STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool

Fiyatı: 345.900 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 389.900 TL

KİA

Sportage Live 1.6L Benzin Manuel 132 PS

Fiyatı 392.900 TL

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT

Fiyatı 345.000 TL

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT SPORT PACK

Fiyatı 355.500 TL

NİSSAN

Nissan Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia

Fiyatı 380,000 TL

OPEL

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP

Fiyatı 338.900 TL

1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE - 347.900 TL

1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 381.900 TL

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5

Liste fiyatı 347.000 TL

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 247.000 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 323.900 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 341.900 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 350.900 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 385.900 TL

RENAULT

Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 259.900 TL

Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 355.000 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 365.900 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 389.000 TL

RENAULT

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg

Fiyatı 374.900 TL

Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 381.000 TL

SUZUKİ

SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid 5MT GL (Tek Renk) Düz - Benzinli - 83 PS

Liste fiyatı 343.000 TL

TOYOTA

Yeni Corolla 1.5 Vision -

Liste fiyatı 254.300 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 265.100 TL

COROLLA 1.5 Dream - 333.800 TL

COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 343.550 TL

COROLLA 1.5 Flame - 353.600 TL

COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 366.600 TL

TOYOTA

Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S

Fiyatı 389.500

TOYOTA

Yaris 1.0 Vision

Liste Fiyatı 222.600 TL

1.5 Dream Multidrive S - 328.800 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 349.250 TL

1.5 Flame Multidrive S 354.900 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 369.250 TL

Kaynak: finans.mynet.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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