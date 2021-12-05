İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri
Markaların liste fiyatlarındaki son güncellemeler ile artık hiçbir model 200 bin TL'nin altında satılmıyor. İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri!
2021-12-05 15:28:26
2021'de sıfır otomobil alma hayali kuran kişiler için haberimizde, Türkiye'deki en ucuz otomobillerini derledik. İçerikte 400 bin TL'ye kadar olan modeller yer alıyor. Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style liste fiyatı 266.000 TL. İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri!
TÜRKİYE'NİN EN UCUZ OTOMOBİLLERİ
VOLKSWAGEN
Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Liste fiyatı 368,600 TL
1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 384,200 TL
SEAT
Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
Liste fiyatı: 266.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 369.000 TL
SEAT
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style
Fiyatı 399.000 TL
SEAT
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Fiyatı 399.000 TL
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 265.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
Fiyatı: 379.000 TL
CİTROEN
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı: 375.000 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 359.000 TL
DACİA
Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Fiyatı 324.000 TL
DACİA
SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
Fiyatı 264.000 TL
Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 329.900 TL
Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 325.900 TL
Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 328.900 TL
Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 372.900 TL
Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 369.900 TL
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 367.900 TL
Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 395.000 TL
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Fiyatı: 232.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 223.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 340.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 362.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 252.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 352.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 366.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 373.900 TL
FIAT
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 248.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 348.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 350.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 360.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 373.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 378.900 TL
FIAT
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Fiyatı: 356.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 358.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 366.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 377.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 387.900 TL
FIAT
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 256.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 356.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 358.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 366.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 341.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 377.900 TL
FİAT
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 250.900 TL
1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 261.900 TL
0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 374.900 TL
FİAT
500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 346.900 TL
500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 371.900 TL
500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 377.900 TL
FORD
Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin
Fiyatı 370.800 TL
Trend X5 Kapı1.5L Ti-VCT 123PS6 İleri Manuel Benzin
Fiyatı 381.600 TL
FORD
EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin
Fiyatı 374.600 TL
FORD
Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin
Liste fiyatı 399.800 TL
HONDA
Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance
Fiyatı: 332.700 TL
1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor Otomatik Executive 347.900 TL
HYUNDAİ
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 244.700 TL
1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 253.800 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) - 263.800 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 330.850 TL
HYUNDAİ
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 325.960 TL
Kampanyalı fiyatı 263.400 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 351.700 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 361.500 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 380.800 TL
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)
386.300 TL
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli)- 391.600 TL
HYUNDAİ
BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli)
Fiyatı 354.750 TL
1.4 MPI 6 İleri Otomatik Style (Benzinli)
Fiyatı: 393.400 TL
KİA
PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik
Fiyatı: 255.500 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 259.500 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 266.500 TL
KİA
RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool
Fiyatı: 256.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 349.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 392.900 TL
KİA
STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool
Fiyatı: 345.900 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 389.900 TL
KİA
Sportage Live 1.6L Benzin Manuel 132 PS
Fiyatı 392.900 TL
MITSUBISHI
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT
Fiyatı 345.000 TL
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT SPORT PACK
Fiyatı 355.500 TL
NİSSAN
Nissan Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia
Fiyatı 380,000 TL
OPEL
Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP
Fiyatı 338.900 TL
1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE - 347.900 TL
1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 381.900 TL
PEUGEOT
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5
Liste fiyatı 347.000 TL
RENAULT
Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 247.000 TL
Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 323.900 TL
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 341.900 TL
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 350.900 TL
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 385.900 TL
RENAULT
Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 259.900 TL
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 355.000 TL
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 365.900 TL
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 389.000 TL
RENAULT
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg
Fiyatı 374.900 TL
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 381.000 TL
SUZUKİ
SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid 5MT GL (Tek Renk) Düz - Benzinli - 83 PS
Liste fiyatı 343.000 TL
TOYOTA
Yeni Corolla 1.5 Vision -
Liste fiyatı 254.300 TL
COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 265.100 TL
COROLLA 1.5 Dream - 333.800 TL
COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 343.550 TL
COROLLA 1.5 Flame - 353.600 TL
COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 366.600 TL
TOYOTA
Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S
Fiyatı 389.500
TOYOTA
Yaris 1.0 Vision
Liste Fiyatı 222.600 TL
1.5 Dream Multidrive S - 328.800 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S 349.250 TL
1.5 Flame Multidrive S 354.900 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S 369.250 TL
Kaynak: finans.mynet.com
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)