İşte Türkiye'de satılan en ucuz 48 otomobil...

Sıfır otomobillerde ÖTV değişikliği sonrası, Türkiye'de satışa sunulan en ucuz 48 sıfır araba belli oldu. Markaların listelerinde yer alan rakamlara göre sıfır otomobillerde 50 bin TL'ye varan fiyat düşüşleri yaşandı