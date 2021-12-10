İşte önümüzdeki yıl en çok ihtiyaç duyulacak 5 meslek

Kovid-19 sonrası dünyamızda hangi kariyerlerin gelişeceğini tahmin etmek kolay değil. Yine de bazı kesin eğilimler var. Forbes pandeminin de şekillendirdiği 2022 için kariyer anlamında büyüyen alanları derledi.

Amerikan iş dünyasının ünlü dergisi Forbes pandeminin de şekillendirdiği 2022 için kariyer anlamında büyüyen alanları derledi.

1. Sağlık

Dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüsten en çok etkilenen hiç şüphesiz sağlık çalışanları oldu. Bazıları virüse yakalandı, birçoğu hastalandı ve hatta hayatını kaybetti.

Bu durum büyük çoğunluğunu meslekte istifa noktasına getirdi. Dünyada yıllardır kalifiye hemşire sıkıntısı olmasına rağmen, pandemi durumu daha da kötüleştirdi. Bu, sağlık hizmetlerinin geleceğin en önemli alanı olmasının bir nedenidir.

2027 yılına kadar en az 500 bin kayıtlı hemşireye daha ihtiyaç duyulacak. En hızlı büyüyen meslekler için ilk beşte, hemşire uygulayıcılar aynı zamanda pratisyen hemşireler var.

2. Bilgi Teknolojisi

Bilgi teknolojileri yıllardır büyüyen bir alan. Farklı olan, uzaktan çalışmaya ve akıllı telefon geliştirmeye artan bir odaklanmanın, yazılım ve uygulama geliştiricilerine olan talebi artırmasıdır.

Bu alan geleneksel olarak bir lisans derecesi gerektirmesine rağmen, şirketler artık çevrimiçi kodlamayı öğrenen insanları işe alıyor. İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) on yılın sonunda yazılım geliştirme alanının yüzde 22 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Bu da ortalama maaşı altı rakamın üzerinde olan 300.000'den fazla yeni iş anlamına geliyor.

3. Tedarik Zinciri Yönetimi Geçen yılki karantinalardan önce başlayan panik satın alma, pek çok perakendecinin uzun süredir güvendiği tam zamanında teslimat yöntemlerini alt üst etti. Bu alandaki işler arasında Satınalma Temsilcisi, Lojistik Analisti ve Dağıtım Yöneticisi bulunur. Bu tedarik zinciri yönetiminde endüstri mühendisleri de oldukça fazladır. 4. Finansal Yönetim Bu alandaki kariyerlerin önümüzdeki on yılda yüzde 15 oranında artması bekleniyor. Mali yöneticiler, bir şirketin harcamalarını ve gelirini incelerken, karlılığı en üst düzeye çıkarmanın yollarını ararken işe alınır. 5. Aktüeryal ve İstatistikçi Aktüerler, on yılın sonunda neredeyse yüzde 20'lik bir büyüme oranına ve altı rakamın üzerinde bir medyan gelire sahiptir. İstatistikçiler, verileri analiz ederek ve gelecekteki satışları, kârları ve büyümenin önündeki engelleri öngörerek şirketler için benzer bir rolü üstlenirler. Kaynak: haberler.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.