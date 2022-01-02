Memur ve emekli toplam 13.5 milyon vatandaş yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Memur ve emekliye ek zamla ilgili açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. İşte kulislerde konuşulan son emekli ve memur maaşı zamları ile en yüksek ve en düşük zamlı maaşlar...

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.5'lik zammın ardından sırada memur ve emekliler var. Yarın, aralık enflasyonu açıklanacak ve dolayısıyla 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu da netleşmiş olacak. Böylece memur ve emeklinin alacağı en düşük zam oranı ortaya çıkmış olacak.

Memur ve memur emeklisi, temmuzda yüzde 3 toplu sözleşme zammı artı yüzde 5.45 enflasyon farkı almıştı. Şimdi son 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkarsa yüzde 12 fark alacak. Bu farka bir de 1 Ocak itibarıyla geçerli yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklenecek yani ek zam hariç yüzde 17 olacak. Enflasyon daha yüksek çıkarsa bu zam yüzde 20'ye dayanacak. Memur kesimine seyyanen artış veya temmuzdaki yüzde 7'lik zammın öne çekilmesi gibi seçenekler de konuşuluyor.

Birbiri ardına yağan zamlar karşısında çaresiz kalan milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı yarın açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul'da perakende fiyatların aralık ayında yüzde 9.65 arttığını hesaplamıştı.

İstanbul'daki artış Türkiye genelindeki fiyat artışıyla büyük ölçüde örtüşüyor. Ekonomistlerin tahminleri de aralıkta TÜFE'nin ortalama yüzde 9'lar civarında artacağı yönünde oluştu. TÜFE'nin Aralık ayında yüzde 9 artması halinde 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık TÜFE yüzde 20.42'ye, yıllık enflasyon da yüzde 30.59'a çıkacak.

En düşük işçi emeklisi aylığı

Bu durumda eski SSK'lı ve Bağ-Kurlu işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 20.42 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 627 liradan bin 959 liraya çıkacak.

En düşük memur emeklisi maaşı

TÜFE'nin Aralık'ta yüzde 9 artması durumunda en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 167 liradan 3 bin 877 liraya yükselecek.

En düşük esnaf emeklisi aylığı

En düşük bin 764 lira olan esnaf emeklisi aylığı ise bin 764 liradan 2 bin 124 liraya çıkacak.

Çiftçi emeklisi zamlı maaşı...

En düşük çiftçi emeklisi maaşı ise bin 664 liradan 2 bin 4 liraya çıkacak.

Memur ve memur emeklileri geçtiğimiz 6 ayda yüzde 3 zam almışlardı. Aralık enflasyonu yüzde 9 gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin yüzde 17.42 oranında enflasyon farkı alacağı oluşacak. Ayrıca yüzde 5 de normal sendika zammı verilecek. Toplam zam yüzde 22.42 olacak.

Enflasyon beklendiği gibi Aralık'ta yüzde 9 çıkarsa en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 440 liraya yükselecek.

4 bin 118 lira maaş alan bekçilerin maaşı 5 bin 123 liraya çıkacak.

4 bin 817 lira maaş alan imamların maaşları 5 bin 897 liraya yükselecek.

5 bin 59 lira maaşalan hemşirelerin maaşı 6 bin 478 liraya yükselecek.

5 bin 292 lira maaş alan hemşirelerin maaşı 6 bin 478 liraya yükselecek.

5 bin 689 lira olan öğretmen maaşı 6 bin 964 liraya yükselecek.

7 bin 670 lira alan başkomiserin maaşı 9 bin 389 liraya yükselecek.

15 bin 400 lira maaş alan bir genel müdürün maaşı 18 bin 852 liraya yükselecek.

Kaynak: internethaber.com

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