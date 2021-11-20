İşte Kasım ayının en ucuz otomobilleri
Otomobil fiyatlarına Kasım ayında zam geldi. Her ay otomatiğe bağlanan zamlarla birlikte en düşük otomobil fiyatı da 191 bin 900 liraya ulaştı.
2021-11-20 11:14:37
Otomobil piyasasında her geçen ay yapılan zamlar Kasım ayında da yapıldı. En ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 191 bin 900 liraya ulaştı.
Otomobil satışları her geçen ay rekor kırmaya devam ediyor. Fiyatlardan bağımsız olarak talebin artıyor olması da fiyatları yukarı çekiyor. Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan otomobil fabrikaları şimdi de çip krizinden dolayı üretim yavaşlatıyor ya da fabrikalarda üretime geçici olarak ara veriyorlar.
Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarını yükseltiyor.
İşte en ucuz sıfır otomobiller
Alfa Romeo Giulia: 1.104.950 lira
Audi A3: 495 bin 589 lira
BMW 118i: 561.800 lira
Citroen C3: 202.700 lira
Dacia Sandero: 218 bin lira
KIA Rio: 191 bin 900 lira
Mercedes A200: 570 bin lira
Opel Corsa: 209 bin 900 lira
Peugeot 208: 232 bin lira
Seat Ibiza: 215 bin lira
Skoda Scala: 266 bin 400 lira
Toyota Corolla: 231 bin 200 lira
Volkswagen Polo: 235 bin 300 lira
Kaynak: hurriyet.com.tr
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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