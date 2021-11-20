İşte Kasım ayının en ucuz otomobilleri

Otomobil fiyatlarına Kasım ayında zam geldi. Her ay otomatiğe bağlanan zamlarla birlikte en düşük otomobil fiyatı da 191 bin 900 liraya ulaştı.

Otomobil piyasasında her geçen ay yapılan zamlar Kasım ayında da yapıldı. En ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 191 bin 900 liraya ulaştı.

Otomobil satışları her geçen ay rekor kırmaya devam ediyor. Fiyatlardan bağımsız olarak talebin artıyor olması da fiyatları yukarı çekiyor. Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan otomobil fabrikaları şimdi de çip krizinden dolayı üretim yavaşlatıyor ya da fabrikalarda üretime geçici olarak ara veriyorlar.

Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarını yükseltiyor.

İşte en ucuz sıfır otomobiller

Alfa Romeo Giulia: 1.104.950 lira

Audi A3: 495 bin 589 lira

BMW 118i: 561.800 lira

Citroen C3: 202.700 lira

Dacia Sandero: 218 bin lira

KIA Rio: 191 bin 900 lira

Mercedes A200: 570 bin lira

Opel Corsa: 209 bin 900 lira

Peugeot 208: 232 bin lira

Seat Ibiza: 215 bin lira

Skoda Scala: 266 bin 400 lira

Toyota Corolla: 231 bin 200 lira

Volkswagen Polo: 235 bin 300 lira

Kaynak: hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.