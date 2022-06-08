Kur atakları ve altındaki yükselişe dikkat çeken Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kimlerin batacağını tek tek açıkladı.

Altındaki çılgın yükseliş yatırımcıyı telaşlandırdı. 8 Haziran gram altın 1020 liradan alıcı bulurken çeyrek altın 1.688, cumhuriyet altını da 6.723 liradan alıcı buluyor. Yatırımcının tavsiyelerine kulak verdiği Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de yükseliş sonrası son önemli açıklamalar yaptı.

Kur atakları ve altındaki yükselişe dikkat çeken İslam Memiş, kimlerin batacağını tek tek açıkladı.

İşte İslam Memiş'in durumları çok acı dediği batacakların listesi:

- Bankadan kredi kullanarak yatırım yapanlar

- Emanet para ile alım satım yapanlar

- Kaldıraçlı işlem yapanlar

- Birikimleri üzerinden hayal kuranlar

- Bugüne kadar yaptığım uyarıları dikkate almayıp bunları yapanların durumu bugün enflasyon kadar acı...

İslam Memiş attığı ikinci bir tweet'te ise, "Ya gördüğüne inanacaksın ya da duyduğuna. Ama bir şey inanacaksın. Bugün inananlar ve inanmayanlar arasındaki fark ortada. Yol arkadaşlarımıza selam olsun. Sizi ekim ayına hazırlayacağım" diye yazdı.

Memiş'in yükseliş sonrası altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesi şöyle:

-Şuanda ons altın 1850 dolar seviyesinde altın yükselmedi. Eğer gram altın üzerinden yükseldi diye cümle duymak istiyorsanız sözümün arkasındayım gram altın 1200 lirayı test ederse evet gram altın yükseldi derim.

-Sadece dolar kurundaki ataktan dolayı gram 1030 liraya kadar yükseldi ama bu kalıcı değil. Bugün ısrarla duydum 1000 lirayı kırdı alalım mı? Alma kardeşim. Sen piyasa adamı değilsin. Sen piyasada en çok çarpılan yemsin yatırımcı değilsin.

-Eğer bilsem ki sen 1000 liradan aldığını 1450'ye kadar bekleyeceksin o zaman derim ki karlısın. Çok büyük yanılgı içindesin. Yapman gereken şey mevduat sistemine gireceksin kafan rahat yoluna devam edeceksin.

-Bir de yol arkadaşlarım var. Altın 1000 lira olmuş 1200 olmuş önemli değil. Aralık'taki çöküşleri görür müyüz? diyorlar. Aralık ayında yaşanan çöküşleri beklemiyorum kısmi çekilme olacaktır. Ekim ayına hazırladığım yol arkadaşlarıma sesleniyorum: Gaza gelmeyin! Ufakçı olmayın. varlıklarınızı heba edebilirsiniz. Sakin şekilde bekleyin.

-Kısa vadeli geri çekilme olacak.Panik yok heyecan yok. Bir şey yükselmedi belirsizlik var süreç var. Varlıklarınızı elinizden kaptırmayın. .