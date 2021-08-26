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TIMETURK / EKONOMİ / İşte 2022-2023 zamlı memur maaşları

İşte 2022-2023 zamlı memur maaşları

Görevdeki memurların 2022-2023’teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonuçlandı ve Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, 3.5 milyon memur, maaşlarını, 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 7; 2023’ün ilk altı ayında yüzde 8, ikinci altı ayında da yüzde 6 zamlı alacak.

56 Dakika Önce
2021-08-26 08:08:10
İşte 2022-2023 zamlı memur maaşları

Görevdeki memurların 2022-2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonuçlandı ve Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, 3.5 milyon memur, maaşlarını, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 7; 2023'ün ilk altı ayında yüzde 8, ikinci altı ayında da yüzde 6 zamlı alacak.

Ayrıca, 2022 ve 2023'te, 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyona göre enflasyon farkı oluşursa bu fark da zamlara eklenecek. Toplu sözleşmede enflasyon farklarının nasıl belirleneceği de yer aldı.
Böylece görevdeki memurlar da emekliler gibi 2022 yılında toplam yüzde 12, 2023 yılında da toplam yüzde 14 zam alacaklar. Oluşacak enflasyon farkı da bu zamların üzerine eklenecek.

EN DÜŞÜK MAAŞ 5.460 LİRA

Yeni zamlarla birlikte aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de farklılaşacak. Bu kapsamda; en düşük memur maaşı 2022'nin ocak ayında aile yardım ödeneği hariç ve enflasyon farkı hesaba katılmadan 5.460 liraya çıkacak.

Yeni zamlarla birlikte 1. derece 4. kademede (1/4) genel müdürün maaşı, aile yardımı ile birlikte 16.985 lira olurken, 1. derece 4. kademede öğretmenin maaşı 6.916 lira olacak. Yeni zamla 2022'nin ocak ayında 1. derece 1. kademe araştırma görevlisinin eline enflasyon farkı hariç 8.358 lira geçecek.

TABLOYU NASIL OKUYACAKSINIZ?

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Zamlı maaşlara aile yardım ve çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücret farkları dahil değildir.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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