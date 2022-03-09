DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sakaryaspor - Çorum FK maçını canlı izle! CANLI
Bakan Koca'dan sağlık personeline müjde
''Avrupa’nın bu kış Rus gazına ihtiyacı yok''
Alanya Kestelspor - Düzcespor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI
MİT tırları davasında flaş gelişme
Bakan Akar'dan Rus limanındaki gemilerle ilgili açıklama
Nazlı Aksu: Tüm Dünyada ki Evleri Dekore Edeceğim Dedi
Eskişehirspor - Kırklarelispor maçı canlı nasıl izlenir?
Afyonspor - Somaspor maçını canlı izle! CANLI
10 Mart A101 broşürü | A101 Aldın Aldın kampanyası | Bu hafta A101'e ne geldi?
İskendurunspor AŞ - 52 Orduspor FK maçını canlı izle!
Elon Musk'tan Bitcoin hakkında ilginç ve komik paylaşım
McDonald's da Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacak
Destan 14. bölüm tek parça izle | ATV Destan son bölüm full HD
Pandemi öngörüleri tutan milyarder Ackman’dan korkutan ''3. Dünya Savaşı'' açıklaması

TIMETURK / EKONOMİ / İstanbul Ziraat Odası’ndan sıvıyağ açıklaması: 2-3 günde stok bitmez, vurgun yaptılar

İstanbul Ziraat Odası’ndan sıvıyağ açıklaması: 2-3 günde stok bitmez, vurgun yaptılar

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, Türkiye'nin ayçiçek yağıyla ilgili herhangi bir stok sıkıntısı çekmediğini belirterek, '2-3 günde bir ürünün stoku bitmez. Hafta sonu vurgun yaptılar. 15-20 gün sonra yağ fiyatları düşecek' açıklamasını yaptı.

1 Saat Önce
2022-03-09 11:25:25
İstanbul Ziraat Odası’ndan sıvıyağ açıklaması: 2-3 günde stok bitmez, vurgun yaptılar

Türkiye'nin sıvı yağ stokları ve yeni sezondaki rekolte beklentisini Yeni Şafak'a değerlendiren İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, şu anda stoklarda yeterince ürün olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bitkisel yağ üretiminde yüzde 65-70'lerde kendi kendine yeten bir ülke olduğunu belirten Demir, “Kalan yüzde 30'u ithal ediyoruz. İddia ediyorum ki yılsonuna kadar yağ ithal etmeyelim yine de sıkıntı yaşamayız. Raflara gelirsek, 2-3 günde bir ürünün stoku bitmez. Ürün zaten 1 aydır rafta duruyor. Bunun adı stokçuluktur. Hafta sonu inanılmaz sayıda yağ satışı yapıldı ve çok büyük bir kazanç elde edildi vatandaşın üzerinden. Hafta sonu vurgun yaptılar. 15-20 gün sonra yağ fiyatları düşecek. Türkiye'de ne zeytinyağı ne de ayçiçeği yağı sorunu vardır. Türkiye'de stokçuluk sorunu vardır” dedi.

'KAZANAN YİNE KAOSTAN BESLENENLER OLUYOR'

Ürünü üretenin para kazanamazken aracı satıcıların kat kat fazla kazandığını ifade eden İstanbul Ziraat Odası Başkanı, “Yaşanan panik ve kaos havasının amacı insanları korkutmak. Bunun üzerinden para kazanmak ve siyasi rant elde etmek. Muhalif medyada da bu görüntülerin özellikle servis edilmesi, kriz varmış gibi lanse edilmesi tamamen planlıdır. Daha önce yapamadıklarını 2022'de gıda üzerinden, ekonomi üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Korku anındaki reaksiyonları iyi biliyorlar. Bunun üzerinden oynuyorlar. Kazanan yine kaostan beslenenler oluyor. Bu kriz yapay bir kriz ve tamamen algılarla yönetiliyor. Devletimiz en kısa sürede buna çözüm bulacaktır” şeklinde konuştu.

'ÜRETİCİNİN KAZANMASI LAZIM'

Türkiye'nin tarımda daha köklü bir reforma ihtiyacı olduğunu belirten Ömer Demir, bu alanda işi bilen uzmanlarla çalışmak gerektiğini ve radikal kararlar alınmasının büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Demir, “Profesörlerle, kurullarla bu iş olmaz. Tabii ki onlara da ihtiyaç var ama kesinlikle yeni düzenlemeler yapılması lazım. Türkiye'de ne zeytinyağı ne de ayçiçeği yağı sorunu vardır. Türkiye'de stokçuluk sorunu vardır” diye konuştu.

Ürünü üretenin 2 lira kazanırken, satıcının o üründen 20-30 lira kazandığını aktaran Demir, bunun son derece yanlış olduğunu, asıl üreticinin kazanmasının gerektiğini dile getirdi.

'TÜRKİYE'NİN TARIMDA ÖNÜ AÇIK'

Tarım Bakanlığı'nın da üstüne düşeni yapması gerektiğini belirten Demir, şöyle devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Başbakan'ken ben hatırlıyorum sürekli toplantı yapardık. Bu şekilde sorunları hızlı çözüyorduk. Bugün yanı başımızda savaş var. Tarımda ve ticarette, yaptırım gücü olan yeni bir sistem kurulmalı. Bakanlıklara bu konuda çok iş düşüyor. Ben sürekli çiftçiyle, üreticiyle beraberim. Haftanın 5 günü onların sorunlarını dinliyorum. Türkiye'nin tarımda önü oldukça açık.”

'100 BİN TON FAZLA ZEYTİNYAĞIMIZ VAR'

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, Türkiye'de yeteri kadar yerli üretim zeytinyağı stokunun bulunduğunu belirterek, "Bu yıl yaklaşık 235 bin ton zeytinyağı üretimi yaptık. Geçen seneden devir stokla 270- 280 bin ton civarında elimizde zeytinyağı var. Bizim bilançomuza baktığımızda ortalama iç tüketimimiz kişi başına 2 kilogram olduğuna göre toplam 160-170 bin ton civarındadır. Hem iç tüketime hem de ihracata yetecek kadar zeytinyağı mevcut" ifadelerini kullandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş