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TIMETURK / EKONOMİ / İstanbul Valiliğinden ‘yağ stokçuluğu’ açıklaması

İstanbul Valiliğinden ‘yağ stokçuluğu’ açıklaması

Haksız fiyat artışları ve stokçuluğa karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda il genelinde denetimler gerçekleştirildi.

47 Dakika Önce
2022-03-11 21:51:00
İstanbul Valiliğinden ‘yağ stokçuluğu’ açıklaması

Valilikten yapılan açıklamaya göre, üretim, tedarik ve perakende sektöründeki işletmelerin haksız fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının denetlendiği çalışmalar kapsamında idari işlem ve para cezası uygulanıyor.

Alınan ihbar ve şikayetler doğrultusunda 39 ilçede 9-10-11 Mart'ta Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaymakamlık, belediye ve güvenlik ekiplerinin katılımıyla 141 işletmede 402 ürün denetlendi.

Bu kapsamda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında etiketlerde 12 aykırılık tespit edildi.

Denetimlerde haksız fiyat artışına ilişkin 134, stokçuluğa ilişkin 10 tutanak düzenlendi.

Haksız fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesine yönelik denetimler il genelinde devam edecek. AA .

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