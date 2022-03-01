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TIMETURK / EKONOMİ / İstanbul'un enflasyonu yüzde 55'i aştı

İstanbul'un enflasyonu yüzde 55'i aştı

İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 4,44 artış kaydederken, yıllık artış yüzde 55,32'ye ulaştı. Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.

1 Saat Önce
2022-03-01 22:47:11
İstanbul'un enflasyonu yüzde 55'i aştı

İstanbul'da, şubatta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,44, toptan fiyatlar ise yüzde 3,38 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, şubatta önceki aya göre yüzde 4,44, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,38 arttı.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, perakendede yüzde 55,32, toptan fiyatlarda yüzde 58,59 artış yaşandı.

Sağlık yüzde 7 arttı

Şubat perakende fiyatlar önceki aya göre sağlık ve kişisel harcamalarda yüzde 7,04, ev eşyasında yüzde 6,47, gıdada yüzde 5,92, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 5,53, konutta yüzde 2,28, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,25, diğer harcamalarda yüzde 1,45 artarken, giyimde yüzde 1,91 azaldı.

Toptan fiyatlarda ise önceki aya göre, madenler grubunda yüzde 5,48, işlenmemiş maddelerde yüzde 4,35, gıdada yüzde 3,63, yakacak ve enerjide yüzde 3,42, inşaat malzemelerinde yüzde 2,18, kimyevi maddelerde yüzde 1,68, mensucatta yüzde 0,20 artış görüldü.​​​​​​​ AA .

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