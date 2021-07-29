İstanbul'da servis ücretlerine zam yapıldığı haberi çocuklarını okula servisle gönderen aileleri şaşırttı. Servis ücretlerinden şikayet eden vatandaşlar gelen zam haberi ile neye uğradıklarını şaşırdı. Peki İstanbul okul servis ücretleri ne kadar oldu? Servis fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? İstanbul'da servislere yüzde 15 oranında zam yapıldı. Ayrıca daha önce 0-1 kilometre arasında 271 TL olan fiyat 311,65 liraya çıkartıldı. İşe yeni İstanbul servis ücretleri...

İstanbul'da servis ücretlerine zam yapıldığı haberi çocuklarını okula servisle gönderen aileleri şaşırttı. Servis ücretlerinden şikayet eden vatandaşlar gelen zam haberi ile neye uğradıklarını şaşırdı. Peki İstanbul okul servis ücretleri ne kadar oldu? Servis fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? İstanbul'da servislere yüzde 15 oranında zam yapıldı. Ayrıca daha önce 0-1 kilometre arasında 271 TL olan fiyat 311,65 liraya çıkartıldı. İşe yeni İstanbul servis ücretleri...

İstanbulluları yakından ilgilendiren bir gelişme İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı'nda onaylandı. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapan servislerin ücretlerine İstanbul'da zam yapılmasına karar verildi. Çocuklarını okula servisle gönderen aileler yapılan zamma tepki gösterdi. Peki İstanbul okul servis ücretleri ne kadar oldu? Servis fiyatlarına ne kadar zam yapıldı?

İstanbul okul servis ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15'lik zam teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi. Daha önce 0-1 kilometre arasında 271 TL olan fiyat 311,65 liraya yükseltilirken, diğer tüm mesafelere yüzde 15 artış yapıldı.

Eski servis fiyatları

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.