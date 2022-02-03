İstanbul-Hurdaci Firması Büyüyor – İstanbul-Hurdaci.com

Hurdacılık sektöründe gözle görülür bir büyüme gösteren İstanbul-hurdaci.com firması, her türden demir, bakır vs. gibi hurdaları değerinde alıyor.

Günlük yaşamda kullanılan birçok eşya, kullanılamaz hale geldiği zaman atık olarak değerlendirilir ve çevrede fazlalık olarak bulunurlar. Atıl durumlarıyla büyük oranda zararlı bir hal alan metal, kağıt, plastik gibi materyaller, geri dönüşüme kazandırılarak yeniden üretim bandına dahil edilebilirler. Hurdacı olarak hizmet veren firmalar, atık malzemelerin toplanmasını ve geri dönüştürülmesini sağlayan sürecin en önemli aşamasında faaliyet gösterirler. İstanbul Hurdacı, geri dönüşüm için önemli bir konumda yer almaktadır. Farklı çeşitlerde atıkların geri dönüşümü, hurda toplayıcılar tarafından ilgili firmalara satılan ürünlerin işlenmesi ile sağlanır.

Hurda Nedir?

Farklı alanlarda kullanılan ve farklı materyallerden üretilen eşyaların artık ihtiyaç duyulmadığı ve yıpranarak atık durumuna geçtiği zaman geri dönüşüme müsait olan bu ürünlere hurda denir. Hurda olarak sınıflandırılan eşyalar, kullanım alanına göre değişkenlik göstermektedir. Hurda ürünlerin içeriğinde bulunan maddeler, malzemenin ağırlığı, fiyatı ve işlevine göre farklılık arz ederler. Dönüşümden sonra ham madde olarak nasıl bir işleve sahip olacağı, bu maddelerin işlenme ve geri dönüşüm süreçlerine etki eder.

Hurdacı Hurda Alımı

İstanbul Hurdacı ve benzeri işletmeler, atık durumundaki eşyaların yeniden işlenmesi için toplanmasına katkıda bulunmaktadır. Gündelik hayatta sıkça rastlanan hurda eşyalar, hurdacılar tarafından toplanarak bu merkezler üzerinden satılabilmektedir. Hurdacı tarafından toplanan bu maddelerin çevrede oluşturdukları zararlar da bu sayede giderilmiş olacaktır. Hurda alımı yapan işletmeler, bu ürünleri genel olarak kilogram bazında değerlendirerek satın almaktadır.

Hurda Çeşitleri Nelerdir?

Hurda çeşitleri, genellikle yapıldıkları ham maddeye göre sınıflandırılmaktadır. Hurda sözcüğü genellikle metal atıklarla bilinse de bu gruba plastik atıklar, kâğıt ve kartonlar da dahil edilebilir. Hurda çeşitlerinin bulunması, kullanım alanlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Hurdacıları ağırlıklı olarak alımını yaptığı hurda çeşitlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Çelik hurda

Demir hurda

Sarı hurda

Bakır hurda

Kablo hurda

Alüminyum hurda

Krom hurda

Kurşun hurda

Çinko hurda

Kâğıt hurda

Plâstik hurda

Paslanmaz hurdalar

Kilogram hesabına göre fiyatlandırılan bu hurda çeşitlerinden herhangi birinin satışını yapmak ve geri dönüşüme kazandırmak için İstanbul Hurdacı'ya ulaşabilirsiniz.

Hurda Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Ürünlerin çeşidine ve miktarına göre değişkenlik gösteren hurda fiyatları, dönemsel olarak farklı dinamiklere göre belirlenebilmektedir. Ürünlerin içeriğinde ağırlıklı olarak bulunan maddeler, hurdaların niteliğini ve kullanım alanına göre ihtiyaç durumunu belirler. Bu ihtiyaçların belirlenmesi ile hurdacı, bazı kriterleri değerlendirerek fiyat seçenekleri sunar.

Hurda fiyatlarının belirlenmesi, Londra Metal Borsası (LME) tarafından açıklanan verilere göre sezon sezon değişebilir. Bu doğrultuda LME kriterlerine göre hurdalar, ham madde ihtiyacına göre fiyatlandırılmaktadır. Bunun yanı sıra bazı dönemlerde malzemelerin bölgesel olarak fazla bulunması durumunda ya da ihtiyaçtan daha az bulunması durumunda da değişken olabilir.

İstanbul Hurdacı, dönemsel olarak değişen ve Londra Metal Borsası tarafından belirlenen fiyatların yanında bölgesel değişkenleri de dikkate alarak hizmet sunmaktadır.

İstanbul Hurdacı Fiyatları

Hurdacı fiyatları 2022, ihtiyaçlara göre çok çeşitli sebeplere göre farklılaşmaktadır. Genel olarak hurdacı piyasasında fiyat ölçütü Londra Metal Borsası tarafından her dönem yayınlanan kriterlere göre belirginleşmektedir. İstanbul Hurdacı, bölgesel olarak en uygun fiyatlandırmalarla hizmet vermektedir. Bu doğrultuda İstanbul Hurdacı bünyesinde hurda alım fiyatlarından bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Alüminyum Hurda: 11,5 TL | 33,80 TL

Demir Hurda: 2,68 TL | 6,17 TL

Krom Hurda: 29 TL | 30,50 TL

Bakır Hurda: 90 TL | 126 TL

Kâğıt Hurda: 0,55 TL | 2,20 TL

İstanbul Hurdacı, hurda işletmesi aracılığı ile uygun fiyatlı ve pratik hurda satışı gerçekleştirebilirsiniz. .