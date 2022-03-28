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TIMETURK / EKONOMİ / İstanbul Havalimanı’ndaki iki şirket hisselerini satıyor

İstanbul Havalimanı’ndaki iki şirket hisselerini satıyor

Limak ve Mapa İGA Havalimanları İşletmeleri'ndeki hisselerini satma kararı aldı.

32 Dakika Önce
2022-03-28 17:28:54
İstanbul Havalimanı’ndaki iki şirket hisselerini satıyor

Limak Yatırım Holding ve Mapa İnşaat, İstanbul Havalimanı'ndaki hisselerini diğer ortaklara satmak için anlaşmaya vardı.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre satış işlemlerinin sonrasında Kalyon İnşaat yüzde 55, Cengiz İnşaat yüzde 45 hisseye sahip olacak. Bir kaynak, satış sonrasında Limak'ın Türkiye'de enerji ve altyapı yatırımlarına ağırlık vermeyi amaçladığını belirtti.

İşlemlerin tamamlanması için Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor.

2019 yılında Kolin inşaat yüzde 20 hissesini Kalyon ve Cengiz'e satmıştı. Beş ortaklı İGA Havalimanları İşletmeleri, İstanbul Havalimanı'nın yapımı ve işletmesi için eşit payla 2013 yılında kurulmuştu.

BloombergHT .

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