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İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 100 milyonu, sefer sayısı da 700 bini aştı
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İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 100 milyonu, sefer sayısı da 700 bini aştı

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda dün itibarıyla 100 milyonu aşkın yolcunun ağırlandığını, 700 binden fazla uçuş gerçekleştirildiğini bildirdi.

34 Dakika Önce
2021-09-28 22:51:37
İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 100 milyonu, sefer sayısı da 700 bini aştı

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda dün itibarıyla 100 milyonu aşkın yolcunun ağırlandığını, 700 binden fazla uçuş gerçekleştirildiğini bildirdi.

Samsunlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Ödüllerle ilklerle ve enlerle dolu yolculuğumuz @igairport'ta devam ediyor. Dün itibarıyla 100 milyon yolcuyu ve 700 bin uçuşu geçtik. Ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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