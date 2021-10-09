İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyalar 3'te 1'i fiyatına satılacak

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde unutulan ve sahiplerine ulaşılamayan 3 bine yakın valiz, sırt çantası ve 3 bin parçaya yakın elektronik aletin yanı sıra 25 bin buluntu eşya ihale ile satıldı.

İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA, Türk Hava Yolları Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü'nün ardından Dış Hatlar Terminali'nde bulunan binlerce valiz, sırt çantası, eşya ve elektronik aletleri ihale ile satışa çıkardı. THY'nin birkaç ay önce açtığı ihaleyi alan Avcılar'da 'Unutulan Eşyalar' satış mağazası bulunan Aziz Korkmaz, İGA'nın da ihalesine girerek kazandı.

İGA deposunda 1 yıl bekletildikten sonra sahibi bulunmayan 3 bine yakın valiz ve sırt çantasının yanı sıra 25 bin buluntu eşya ve aralarında önemli bölümü cep telefonu 3 bine yakın elektronik cihaz ihalesini alan Korkmaz, bunları Avcılar'a getirdi. Aziz Korkmaz, "Tek tek ayıklayıp satışa hazır hale getireceğiz. Toplamda 100 bin parçayı bulur" dedi.

3'TE 1'İ FİYATINA SATIŞ

Bavulların taşınması ve bir bölümünün açılmasından sonra cep telefonlarından bir bölümünü yerde sergileyen Korkmaz, bu işi 1995'ten itibaren yaptıklarını, 14 yıldan bu yana Avcılar'da faaliyet gösterdiklerini belirtirken, büyük bölümü orijinal marka olan ürünleri 3'te 1 fiyatına sattıklarını ifade etti.

İstanbul Havalimanı'nda unutulan ve sahiplerine ulaşılamayınca satılan bavulların içerisinde akla gelebilecek her türlü eşya bulunuyor. Depoyu tamamen dolduran bavul, sırt çantası ve kutuların açılarak tasnif edilmesinin çok uzun süreceği, belirtildi. Elektronik eşya ve ürünler bu sabahtan itibaren Avcılar'daki mağazada satışa çıkarıldı. Satışı duyanlar, yağmura rağmen sabah erken saatlerden itibaren kuyruğa girdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.