DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İstanbul Havalimanı dünya ikincisi oldu
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Kaku: Uzaylılara kendimizi göstermeye çalışmamız çok riskli
Fahrettin Koca saat 18.00'de ne açıklayacak? Fahrettin Koca neyi açıklayacak?
2020 KPSS puanı 15 bin öğretmen atamasında geçerli mi? 2020 ÖABT 15 bin atamada geçerli mi?
Görev süresi sona eren Başbakan Osmani, milletvekili seçilemedi
Ukrayna’dan önemli Bitcoin kararı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: TFF'den rica ediyorum, haddini bildirsin!
9. sınıf bursluluk sınavı (İOKBS) soruları 2021 | 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları
Türkiye'nin Otomobili 2022 sonunda banttan inecek
CHP 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
Bakan Özer: Atama takvimini en kısa sürede paylaşacağız
Bayraktar: İnsansız savaş uçağımız, muharebe sahasında devrim olacak
Lise ve Ortaokul bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları | Bursluluk sınavı soru ve cevapları
Bakan Yanık: Bugün hesaplara yatırılmaya başlandı

TIMETURK / EKONOMİ / İstanbul Havalimanı dünya ikincisi oldu

İstanbul Havalimanı dünya ikincisi oldu

İstanbul Havalimanı, New York merkezli Travel and Leisure dergisinin 'World's Best Awards 2021' anketinde, dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında yer aldı.

8 Dakika Önce
2021-09-09 12:15:07
İstanbul Havalimanı dünya ikincisi oldu

İstanbul Havalimanı, New York merkezli Travel and Leisure dergisinin "World's Best Awards 2021" anketinde, dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında yer aldı.

Travel and Leisure dergisinin her yıl düzenlediği "World's Best Awards 2021" anketine bu yıl İstanbul Havalimanı da "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisi ile dahil oldu.

Derginin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı, Incheon, Dubai, Hamad, Tokyo, Hong Kong, Narita, Zürih ve Osaka gibi havalimanlarını geride bırakarak Singapur Changi Havalimanı'nın ardından 91,17 puanla ikinci sırada yer aldı.

Ankette "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisinde; erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş