İstanbul Halk Ekmek: Ekmekleri maliyetinin altında satıyoruz

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nama, 'İBB Halk Ekmek olarak biz zam yapmamak için direniyoruz. Şu anda bir ekmeğin maliyeti bize yaklaşık 3 lira. Yoksul kesimin tükettiği ekmekleri maliyetinin altında satıyoruz' dedi.

Buğday ve un fiyatlarındaki artış ekmek fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Birçok ilde ekmeğin fiyatı 5 TL'ye kadar çıktı. Maliyetlerin artmaya devam etmesi durumunda ekmek fiyatının sonbaharda 7 TL'ye çıkacağına dikkat çekiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, maliyetlerdeki artışa karşın ekmeği 2 TL'den satmaya devam edeceklerini açıkladı:

“İBB Halk Ekmek olarak biz zam yapmamak için direniyoruz. Şu anda bir ekmeğin maliyeti bize yaklaşık 3 lira. Yoksul kesimin tükettiği ekmekleri maliyetinin altında satıyoruz. Amacımız direnebildiğimiz kadar milyonlarca yurttaşımıza ekmeği 2 liradan verebilmek.”

'EKMEKLERİ MALİYETİNİN ALTINDA SATIYORUZ'

Cumhuriyet'ten Dilan Aykıran'ın haberine göre, Nama, “Halk kesimleri derin bir yoksullukla karşı karşıya. Fırıncı esnafı da mağdur, fırıncıya un satan da mağdur, çiftçi de mağdur, kuru ekmek için sıraya girmek zorunda kalan dar gelirli de mağdur. Ancak girdi maliyetleri hızla artarken bir yıl önce 2 lira olan ekmeğin fiyatının 5 liraya çıkması bu şartlarda normal. Bu durumda sorgulanması gereken fırıncı değil, sorgulanması gereken ülkenin parasının değerinin bu kadar düşmesi ve ülkenin bu kadar fakirleşmesi” ifadelerini kullandı.

İBB Halk Ekmek'in sosyal sorumluluk projesi düşüncesiyle kurulmuş bir kuruluş olduğunu belirten Nama, “Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun bize talimatı şu; zammı olabildiğince öteleyin. Öz kaynaklarınızla ne yapabiliyorsanız onu yapmaya çalışın. Şu anda yoksul kesimin tükettiği ekmekleri maliyetinin altında satıyoruz. Daha fazla üretim yapabilmek için Hadımköy'de temmuz ayında dördüncü fabrikamızı açıyoruz. Bu fabrika Türkiye'nin en büyük fabrikası olacak. Ekşi mayalı, toplum sağlığını önceleyen ekmek üreteceğiz” dedi.

'MALİYETLERİMİZ GİDEREK KATLANIYOR'

Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, 85 kamyonla her gün ekmek dağıttıklarını vurgulayarak “Mazot 7 liradan 30 liraya çıktı. Halk Ekmek'in bundan etkilenmemesi mümkün değil. Maya fiyatı dört katına çıktı, geçen yıl çuvalını 127 liraya aldığımız un bugün 500 lira. Elektrik, doğalgaz fiyatlarımız dörde katlandı. Maliyetlerimiz giderek katlanıyor. Ancak biz yine de ticari ürünlerden elde ettiğimiz kârlarla yurttaşa maliyetinin altında ekmek veriyoruz” diye konuştu.