DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İTEO Başkanlığı'na yeniden Eyüp Aksu seçildi
Giresunspor- Kasımpaşa maç sonucu
Erdoğan'dan üniversite öğrencisine doğum günü hediyesi
Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil
Amasya'da okullar tatil mi? 17 Ocak kar tatili hangi şehirlerde uygulanacak?
Her ay 2 Hürjet üretilecek
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alım ilanı
Yaş meyve ve sebze ihracatını geçen yıl 5 ürün sırtladı
Tarım Eğitimi Alanlara Müjde
Ukrayna: Siber saldırının arkasında Rusya var
'Cübbeli Ahmet'ten Sezen Aksu'ya tepki
Altay - Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Altay - Alanyaspor maç özeti | Altay Aytemizspor - Alanyaspor gollerini kim attı?
Antalya'da yangın: 'Her şeyi itfaiyeye bırakmamak lazım'
Üçüncü İttifak yolda!
Altay sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu

TIMETURK / EKONOMİ / İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alım ilanı

İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alım ilanı

İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alım ilanı yayımladı. Diş Hekimliği Klinik Bilimler, Reklamcılık, Ekonomi- Finans, Gümrük İşletme, Yazılım Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi farklı unvanlarda alım yapacak olan üniversitenin şartları ve son başvuru tarihi de belirtildi. Peki ama hangi şartlarda hangi fakülte için alım yapılacak? İstenen belge ya da puan şartları nelerdir? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-01-16 17:16:31
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alım ilanı

İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alım ilanı yayımladı. Diş Hekimliği Klinik Bilimler, Reklamcılık, Ekonomi- Finans, Gümrük İşletme, Yazılım Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi farklı unvanlarda alım yapacak olan üniversitenin şartları ve son başvuru tarihi de belirtildi. Peki ama hangi şartlarda hangi fakülte için alım yapılacak? İstenen belge ya da puan şartları nelerdir? İşte detaylar...

İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alım ilanı

14.01.2022 tarihinde verilen ilan için başvurular ayın 28'ine kadar devam edecek. Yapılacak sınavların giriş tarihi ise 3 Şubat olarak belirlendi. Sınav sonuçları da bir gün sonra 4 Şubat günü yayımlanacak.

Sınav başvuruları ve sınav sonuçları için : www.gelisim.edu.tr adresine giriş yapmalısınız.

Detaylı bilgi ve Resmi Gazete ilanı için TIKLAYINIZ...

istanbul gelişim üniversitesi öğretim görevlisi alımı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş