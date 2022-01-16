İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alım ilanı yayımladı. Diş Hekimliği Klinik Bilimler, Reklamcılık, Ekonomi- Finans, Gümrük İşletme, Yazılım Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi farklı unvanlarda alım yapacak olan üniversitenin şartları ve son başvuru tarihi de belirtildi. Peki ama hangi şartlarda hangi fakülte için alım yapılacak? İstenen belge ya da puan şartları nelerdir? İşte detaylar...

İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alım ilanı yayımladı. Diş Hekimliği Klinik Bilimler, Reklamcılık, Ekonomi- Finans, Gümrük İşletme, Yazılım Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi farklı unvanlarda alım yapacak olan üniversitenin şartları ve son başvuru tarihi de belirtildi. Peki ama hangi şartlarda hangi fakülte için alım yapılacak? İstenen belge ya da puan şartları nelerdir? İşte detaylar...

İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alım ilanı

14.01.2022 tarihinde verilen ilan için başvurular ayın 28'ine kadar devam edecek. Yapılacak sınavların giriş tarihi ise 3 Şubat olarak belirlendi. Sınav sonuçları da bir gün sonra 4 Şubat günü yayımlanacak.

Sınav başvuruları ve sınav sonuçları için : www.gelisim.edu.tr adresine giriş yapmalısınız.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.