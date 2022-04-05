İstanbul Galata Üniversitesi profesör alım ilanı | Galata Üniversitesi profesör alım ve başvuru şartları

İstanbul Galata Üniversitesi profesör alım ilanı | Galata Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yeni bir ilan yayımlandı. Resmi Gazete'de de yayımlanan ilanda profesör alım ve başvuru şartları detaylıca verildi. Peki ama başvurular ne zaman nereye yapılacak? İşte detaylar...

Galata Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yeni bir ilan yayımlandı. Resmi Gazete'de de yayımlanan ilanda profesör alım ve başvuru şartları detaylıca verildi. Peki ama başvurular ne zaman nereye yapılacak? İşte detaylar...

İstanbul Galata Üniversitesi profesör alım ilanı

Galata Üniversitesi ilanında;

"Üniversitemizde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacaktırÜniversitemizde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır"

sözlerine yer verildi.

Adayların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca, Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. Başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer aldığı imzalı başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, YÖK formatlı özgeçmiş, e-Devlet kapısından onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık) mezuniyet belgeleri, yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesi, İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile yayın dosyalarını, 1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek), olarak, Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir .