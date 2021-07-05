İstanbul'dan ihracatta tarihi rekor

İstanbul'daki ihracatçılar haziran ayında 7,9 milyar dolarlık dış satıma imza atarak tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.

İstanbul'daki ihracatçılar, geçen ay 7,9 milyar dolarla aylık bazda tarihi rekora imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 milyar 773 milyon 242 bin dolara çıktı.

İstanbul'daki ihracatçılar da haziran ayında 7,9 milyar dolarlık dış satıma imza atarak tarihin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.

İstanbul'da geçen ay 27 ayrı sektörde üretilen ürünler 214 ülke ve bölgeye ulaştırıldı.

Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu rakamlar İstanbullu şirketlerin, ihracatlarını haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 48,6 arttığını ortaya koydu.

İstanbullu şirketlerin Türkiye'nin haziran ayında gerçekleştirdiği toplam ihracattaki payı ise yüzde 40,3 düzeyinde gerçekleşti

- Aslan payı hazır giyim ve konfeksiyonun

İstanbullu şirketlerin haziran ayındaki ihracatında aslan payını yüzde 15,5 ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Söz konusu sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketlerin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 48,6 artarak 1 milyar 241 milyon 244 bin dolara yükseldi.

Bu yükselişle birlikte, sektör, İstanbul'dan yapılan ihracatta liderliğini korudu.

Aynı dönemde, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ardından İstanbul'dan en fazla ürün ihracatı gerçekleştiren diğer sektör 1 milyar 182 milyon 733 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 953 milyon 191 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

Elektrik ve elektronik sektöründen 688 milyon 881 bin dolarlık, demir ve demir dışı metallerden 596 milyon 872 bin dolarlık dış satım gerçekleşti.

İstanbullu şirketler arasında haziranda en az dış satımı ise 2 milyon 239 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri sektörü yaptı.

Haziran ayında İstanbullu şirketlerin dış satımı 25 sektörde artarken sadece 2 sektörde azalış kaydetti.

Değer bazında en fazla artışlar en fazla dış satımı gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, demir ve demir dışı metaller, elektrik ve elektronik sektörlerinde gerçekleşti.

İstanbullu şirketler dış satımda geçen yılın aynı dönemine göre hazır giyim ve konfeksiyonda 406 milyon 123 bin dolarlık, kimyevi maddeler ve mamullerinde 400 milyon 293 bin dolarlık, çelik sektöründe 376 milyon 604 bin dolarlık, demir ve demir dışı metallerde 255 milyon 249 bin dolarlık, elektrik ve elektronik sektörlerinde 210 milyon 686 bin dolarlık artış kaydedildi.

Bu dönemde yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatı 2 milyon 147 bin dolar, tütün sektörünün ihracatı 1 milyon 37 bin dolar azaldı.

- En büyük pazar Almanya

Haziran ayında İstanbullu şirketlerin en büyük pazarı Almanya oldu. Ülke ihracatında da önemli bir yer tutan Almanya'ya İstanbul'dan gerçekleştirilen dış satım haziran ayında 667 milyon 628 bin dolar tutarında gerçekleşti.

Almanya'yı 534 milyon 149 bin dolarla Birleşik Krallık, 445 milyon 450 bin dolarla ABD, 382 milyon 334 bin dolarla İtalya, 337 milyon 110 bin dolarla İspanya izledi.

Değer bazında en fazla ihracat artışı 197 milyon 880 bin dolarla ABD'ye, 164 milyon 977 bin dolarla Almanya'ya, 137 milyon 333 bin dolarla İtalya'ya, 136 milyon 790 bin dolarla İspanya'ya gerçekleşti.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Koordinatör Başkanı Haluk Okutur konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İstanbul'un Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren ili olduğunu belirtti.

Haziran ayında rekor artışa ulaştıklarını ifade eden Okutur, İstanbul İhracatçı Birlikleri olarak, haziranda ihracatlarını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,8 artırdıklarını aktaran Okutur, "Bu oran ile İstanbul'da faaliyet gösteren diğer genel sekreterlikler arasında en yüksek ihracat artışını gerçekleştiren İstanbul İhracatçı Birlikleri oldu." dedi.

Pandeminin etkilerini en aza indirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya da devam etiklerini dile getiren Okutur, "Aşı uygulamalarıyla birlikte, tedbirlerimize devam ederek, daha güzel günlere kavuşacağız. İhracat artışımızda katkısı olan bütün ihracatçılarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.