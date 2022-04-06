İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam!

UKOME’de toplu ulaşım ücretine yüzde 40 zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi.

Yapılan müzakerelerin ardından bu teklif kabul edildi.

İşte yeni tarife ücretleri!

Tam: 7,67 TL

Tam Abonman: 602 TL

Öğrenci Abonman: 109 TL

İlk aktarma: 5,48 TL

Sarı Taksi açılış ücreti: 9,8 TL

Sarı Taksi Kısa mesafe: 28 TL

Minibüs İndi Bindi ücreti: 5,25 TL

Okul servis ücreti (0-1 KM) 554 TL

Personel Servis Üceti (10-17 Koltuk kapasiteli) 295 TL

Taksi Dolmuş: 10 TL

9 NİSAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bugün yapılan toplantıda belirlenen fiyatlar 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

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