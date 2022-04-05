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TIMETURK / EKONOMİ / İstanbul'da suya zam

İstanbul'da suya zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde konutlarda kullanılan suya yüzde 29 oranında zam kararı alındı.

1 Saat Önce
2022-04-05 18:19:21
İstanbul'da suya zam

İstanbul'da konutlarda kullanılan suya yüzde 29 zam yapıldı. Buna göre suyun birim fiyatı konutta, 5,56 liradan 8,33'e yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi oy birliği ile kabul edilerek, suya yüzde 29 zam yapıldı.

Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün İSKİ Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi, İSKİ Kırsal Mahalle/Yerleşik Alan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi ile gündeme geldi.

Teklifin oy birliğiyle kabul edilmesiyle suya yüzde 29 zam uygulandı.

TRTHaber .

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