İstanbul'da simit 3,5 lira oldu

İstanbul'da 2,5 liraya satılan simidin fiyatı 1 lira zamlandı. İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, yapılan zammı doğrulayarak artış nedenini ham maddelere yapılan yüzde 300'lük zamma bağladı.

Özdemir, ham maddeye gelen zamlar devam ederse esnafın dayanamayacağını belirterek ''3-5 ay sonra kapatmalar başlayabilir'' dedi. İstanbul'da simide yüzde 40 zam geldi. 2,5 liraya satılan simit 3,5 liraya yükseldi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, zammı doğrulayarak ''Bugün itibarıyla İstanbul genelinde simit fiyatları 3,5 lira oldu. Açma ve simit 3,5, poğaça 3 lira. Börek fiyatlarının kilosu en az 60 lira, poğaça fiyatları 2 liradan 3 liraya çıktı'' dedi.

Şaban Özdemir, bu artışı ham maddelere gelen yüzde 300'lük zamma bağladı ve simide yapılan zam oranının bile esnafı kurtarmayacağını belirtti.

Küçük esnafın zor durumda olduğunu belirten Özdemir, ekonomide kurtuluş savaşı verdiklerini söyledi.

''3-5 AY SONRA KAPATMALAR BAŞLAYABİLİR''

Bir çuval unun fabrika çıkış fiyatının 450 liraya yaklaştığını dile getiren Özdemir, fiyat artışının sadece simitte değil poğaça gibi diğer pastane ürünlerinde de olduğunu bildirdi.

Un-İş Başkanı, ham maddeye gelen zamlar bu şekilde devam ederse esnafın dayanamayacağını kaydederek şöyle konuştu:

''Ham maddeye yüzde 300 zam geldi. Biz yüzde 40 zam yaptık. Bu zam da bizi kurtarmıyor. Küçük esnaf kendinden fedakarlık yapacak. Böyle devam ederse 3-5 ay sonra kapatmalar başlayabilir.''

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.