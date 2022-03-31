İstanbul'da ramazan pidesi kaç TL? İstanbul'da ramazan pidesi ne kadar 2022? İstanbul'da ramazan pidesine zam mı geldi?

İstanbul'da ramazan pidesi kaç TL? Ramazanın gelmesiyle birlikte her ilde Fırıncılar Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası, pide fiyatlarını belirledi. Birçok ilde açıklanan pide fiyatlarının gramajları da belli oldu. Peki İstanbul'da ramazan pidesi ne kadar 2022? İstanbul'da ramazan pidesine zam mı geldi? Güncel İstanbul ramazan pidesi ücreti...

Ramazanın gelmesiyle birlikte her ilde Fırıncılar Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası, pide fiyatlarını belirledi. Birçok ilde açıklanan pide fiyatlarının gramajları da belli oldu. Peki İstanbul'da ramazan pidesi ne kadar 2022? İstanbul'da ramazan pidesine zam mı geldi? Güncel İstanbul ramazan pidesi ücreti...

İstanbul'da ramazan pidesi kaç TL?

Ekmek fiyatları gündemdeki tazeliğini korurken, İstanbul'daki pide fiyatlarının kaç TL olacağı da merak konusu oldu. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı. 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak.

İstanbul'da ramazan pidesi ne kadar 2022?

İstanbul Fırıncılar Odası tarafından yapılan açıklamaya göre;

- 330 gram sade pide 6 TL,

- 330 gram susamlı yumurtalı pide 7,5 TL

- 415 gram sade pide 7,5 TL

- 415 gram susamlı yumurtalı pide 9 TL

olarak fırınlardaki yerini alacak.

İstanbul'da ramazan pidesine zam mı geldi?

İstanbul'da ramazan pidesine zam gelmedi. Pide fiyatları, gamajlara ve yumurtalı-yumurtasız olacak şekilde belirlendi. .