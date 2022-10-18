İstanbul'da konut fiyatları üçe katlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksine göre fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 185 arttı. İstanbul'da ise konut fiyatları aynı dönemde yüzde 211 arttı. Ağustos itibariyle İstanbul'da birim metrekare fiyatı 24 bin 533 TL'ye çıktı.

Ağustos ayında konut fiyatlarındaki artış ivmesi hız kesmeden devam ederken, konut fiyat artışında yeni rekor izlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı konut fiyat endeksine göre, Türkiye'de konut fiyatları Ağustos'ta yıllık yüzde 184,6 artış kaydetti. İstanbul'da ise konut fiyatları yüzde 210,8 arttı.

Verilere göre Türkiye'de yeni konutların fiyatları aynı dönemde yıllık yüzde 176,4 artış gösterdi. Yeni olmayan konut fiyatlarında ise yüzde 185,4 oranında artış yaşandı. Türkiye'de metrekare başına ortalama fiyat 15 bin 76 TL oldu. Enflasyondan arındırılmış artış Ağustos'ta yüzde 57,2 olarak kaydedildi.

İstanbul'da yeni konutlar yüzde 205,7; yeni olmayan konutlar ise yüzde 211,5 artış gösterdi. İstanbul'da ortalama fiyat 24 bin 533 TL oldu.

Ankara'da konut fiyatları Ağustos'ta yıllık yüzde 193,5 arttı. Ortalama metrekare fiyatı da 10 bin 780 TL'ye çıktı. İzmir'de aynı dönemde yıllık artış ise yüzde 175,7 oldu. İzmir'de ortalama metrekare fiyatı da 17 bin 305 TL olarak kaydedildi. .