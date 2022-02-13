İstanbul'da Halk Ekmek ne kadar?

Yeni yılla birlikte birçok gıda ürününe zam yapılırken ekmeğe de zam haberi geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 11 Şubat Cuma günü itibariyle İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin ürettiği 250 gramlık Halk Ekmek’e yüzde 60 zam yaptığını açıkladı. Açıklama sonrasında birçok vatandaş, Halk Ekmek’in fiyatını araştırmaya başladı. Peki, İBB Halk Ekmek ne kadar oldu?

Sözcü'ye konuşan Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama “Yükselen maliyetler karşısında dayanacak gücümüz kalmadı. Mazot, elektrik fiyatları 4 katına çıktı. 125 liralık bir çuval unun fiyatı 300 lira oldu. Halka ucuz ve sağlıklı ekmeği sürekli verebilmek için bu fiyat düzenlemesi zorunlu oldu. Kasım-Aralık-Ocak ve Şubat'ın ilk haftası boyunca yani 4 aydır ekmeğe zam yapmayarak bu kara kış günlerinde halka ucuz ekmek verebilmek için 100 milyon liralık ek maliyete katlandık. Kamuoyunun ve halkımızın hoşgörüsüne sığınıyoruz.” Açıklamasında bulundu.

İstanbul Halk Ekmek kaç TL oldu?

Geçtiğimiz aralık ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından İstanbul'da 1.25 liraya satılan Halk Ekmek'e talep tavan yapmıştı. Günde 1.5 milyon somun ekmek üretme kapasitesine sahip olan Halk Ekmek'e günlük talep 1.9 milyona çıkmıştı. Fabrikalar yoğun talebi karşılayabilmek için aralık ayından itibaren kapalı oldukları pazar günleri de üretim yapmaya başlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." İfadesi yer aldı.

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