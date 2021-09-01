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TIMETURK / EKONOMİ / İstanbul'da enflasyon 27 ayın zirvesinde

İstanbul'da enflasyon 27 ayın zirvesinde

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre perakende fiyatlar Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,89 arttı. Böylelikle İstanbul'da yıllık enflasyon 2019 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

30 Dakika Önce
2021-09-01 17:01:05
İstanbul'da enflasyon 27 ayın zirvesinde

İstanbul'da perakende fiyatlarında artış ivmesi Ağustos'ta da devam etti.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayımladığı endekse göre İstanbul'da perakende fiyatlar Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,89 arttı. Böylelikle İstanbul'da perakende fiyatlarda 2019 Mayıs ayından bu yana en hızlı yükseliş izlendi.

Aylık olarak ise perakende fiyat artışının yüzde 1,88 olduğu görüldü.

Ağustos'ta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre;

ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4,58

gıda harcamalarında yüzde 2,65

ev eşyasında yüzde 1,32

Konut Harcamalarında yüzde 1,14

kültür eğitim ve eğlencede ise yüzde 1,06 giyimde yüzde 0,28 artış kaydedildi.

Toptan eşya fiyatlarında artış

Üretici fiyat göstergesi olarak kabul edilen toptan fiyatlarda da artış ivmesi devam etti.

Buna göre Ağustos'ta toptan eşya fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,36 arttı. Aylık olarak ise toptan fiyatlar yüzde 1,42 arttı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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