İstanbul'da damacana suya yüzde 25 zam geldi. Son 6 ay içinde gleen ikinci zamla birlikte kentte bir damacana suyun fiyatı ortalama 23 liraya kadar yükseldi.

İstanbul'da damacana suya son 6 ay içinde ikinci kez zam geldi. İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, son zammın yüzde 25 oranında yapıldığını belirtti. Böylece bir damacana suyun fiyatı ortalama 23 liraya yükseldi.

TEMMUZ AYINDA 14-15 LİRAYDI

Geçtiğimiz temmuz ayında ortalama 14-15 TL'den satılan damaca su, yaz aylarından itibaren gelen ikinci zamla birlikte ortalama 23 liraya kadar çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, zammın en büyük nedeni olarak artan nakliye maliyetlerini gösterdi.

Gelen son zamla birlikte damacana suyun fiyatı İstanbul'da 6 ay içinde 9 lira yükseldi.

MART - NİSANA KADAR BÖYLE GİDECEK

Akkaya, yeni zamma ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki bunlar uzaklığına göre yakıt, köprü giderleri, otoban giderleri malumunuz. Mart veya nisana kadar fiyatların böyle gideceği kanaatindeyim"

19 litrelik cam damacanaların ise zamlı fiyatları markasına göre 25 liradan başlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.