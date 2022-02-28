İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak | İstanbul Zabıta memuru alım ilanı

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak | İstanbul Belediyesi 50 zabıta memuru alımı yapacağını belirten bir bildiri yayımladı. Peki ama zabıta memuru alım şartları neler? Başvurular ne zaman başladı ve son başvuru tarihi hangi gün? İşte İstanbul Belediyesi zabıta alım ilanı...