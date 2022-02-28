İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak | İstanbul Zabıta memuru alım ilanı
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak | İstanbul Belediyesi 50 zabıta memuru alımı yapacağını belirten bir bildiri yayımladı. Peki ama zabıta memuru alım şartları neler? Başvurular ne zaman başladı ve son başvuru tarihi hangi gün? İşte İstanbul Belediyesi zabıta alım ilanı...
2022-02-28 13:08:18
İstanbul Belediyesi 50 zabıta memuru alımı yapacağını belirten bir bildiri yayımladı. Peki ama zabıta memuru alım şartları neler? Başvurular ne zaman başladı ve son başvuru tarihi hangi gün? İşte İstanbul Belediyesi zabıta alım ilanı...
İstanbul 50 Zabıta memuru alım ilanı
İstanbul ili Bağcılar Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
Alınacak kadrolar ve aranan nitelikler;
Başvurmak ve başvuru şartlarını öğrenmek için Bağcılar Belediyesi internet adresindeki detayları inceleyebilirsiniz.
Bağcılar Belediyesi başvuru ekranı için tıklayın...
Bağcılar Belediyesi İletişim bilgileri
Adres: Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi No:97 34200 Bağcılar / İSTANBUL
Telefon: 0(212) 410 06 00
Mesai Saatleri
Sabah 08.30 - 12.30
Öğle Arası 12.30 - 13.00
Öğleden Sonra13.00 - 17.00
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