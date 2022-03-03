İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları | 4 Mart güncel benzin motorin fiyatları ne kadar yükseldi?

İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları | Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi EPGİS resmi twitter hesabı üzerinden paylaştı. Özellikle indirim yapılmasının ardından yeni bir kararla zam yapılması vatandaşı üzdü. Peki ama 4 Mart güncel benzin motorin fiyatları ne kadar yükseldi? Mart'ta benzin ne kadar? İşte akaryakıttaki zam oranı...

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi EPGİS resmi twitter hesabı üzerinden paylaştı. Özellikle indirim yapılmasının ardından yeni bir kararla zam yapılması vatandaşı üzdü. Peki ama 4 Mart güncel benzin motorin fiyatları ne kadar yükseldi? Mart'ta benzin ne kadar? İşte akaryakıttaki zam oranı...

İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

EPGİS resmi twitter hesabından "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı" başlığıyla "04/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,53 Motorinde 1,33 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bu paylaşımın iki gün öncesinde akaryakıt fiyatlarında indirim yapılmıştı. LPG'de ise zam yapılmıştı.

Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 19, İstanbul'da ise 18,92 lira olacak.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,06; İstanbul'da 17,97; İzmir'de ise 18,08 liraya yükselecek.

.