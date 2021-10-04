DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Pizzacılar bu tarifi sır gibi saklıyor!
BİP’ten mesaj: “BiP’e gel, kafan rahat olsun!”
Facebook muhbiri: Şirket kârını toplumun menfaatinin önüne koydu
ABD'den sosyal medya şirketlerine federal düzenleme
Antalyaspor Ersun Yanal ile yollarını ayırdı
Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?
“Sorun değişiklikten kaynaklanıyor, çalışanlar 'Zoom' kullanıyor'
İngiltere'de kriz; vergi artışları kapıda
Venezuela-Kolombiya sınır ticareti yeniden açıldı
IMF başkanı hakkında ‘usulsüzlük’ incelemesi
Libya: Seçim kanunu onaylandı
e-Devlet'ten sızıntı iddialarına ilişkin açıklama
Kış hastalıklarının kökünü nogay çayıyla kazıyın!
Elektronikte/beyaz eşyada son bir yılda fiyatlar nasıl değişti?
Uyuşmazlık mahkemesi ve anayasal konumu

TIMETURK / EKONOMİ / İstanbul, 986 seferle Avrupa'da 2. sırada

İstanbul, 986 seferle Avrupa'da 2. sırada

İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 986 seferle Avrupa'da en çok uçuş yapılan 2. havalimanı oldu.

2 Saat Önce
2021-10-04 23:02:49
İstanbul, 986 seferle Avrupa'da 2. sırada

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, Kovid-19 önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla Amsterdam Havalimanı günlük 1.064 uçuşla Avrupa'da birinci oldu.

Amsterdam Havalimanı'nı günlük 986 uçuşla İstanbul Havalimanı takip etti. Frankfurt Havalimanı 938 uçuşla 3. sırada, Paris Charles de Gaulle Havalimanı 844 uçuşla 4. sırada, Antalya Havalimanı 699 seferle 7. sırada yer aldı.

THY de Avrupa'da 2.

Aynı dönemde, son bir haftada Avrupa genelindeki hava yolu şirketleri günde ortalama 13 bin 70 uçuş yaparken, bir haftalık toplam uçuş sayısı 165 bin 86 oldu. Son bir haftada 2019 yılındaki hava yolu trafiğinin yüzde 72'sine ulaşıldı. Ryanair, günlük 2 bin 328 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti. THY, günlük 1.212 uçuşla 2. sıraya, Easyjet 1.049 seferle 3. sıraya, Pegasus Havayolları ise 458 uçuşla 9. sıraya yerleşti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş