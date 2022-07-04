İşsizlik zammı ne kadar oldu? Temmuz işsizlik zammı ne kadar? Zam sonrası işsizlik maaşı kaç TL oldu?
İşsizlik zammı ne kadar oldu? Zamlar işsizlik maaşlarını da vurdu. İşsizlik maaşı alacak olanlar zamlı oranları merak ediyor. Peki temmuz işsizlik zammı ne kadar? Zam sonrası işsizlik maaşı kaç TL oldu? İşte detaylar...
2022-07-04 12:41:46
Zamlar işsizlik maaşlarını da vurdu. İşsizlik maaşı alacak olanlar zamlı oranları merak ediyor. Peki temmuz işsizlik zammı ne kadar? Zam sonrası işsizlik maaşı kaç TL oldu? İşte detaylar...
İşsizlik zammı ne kadar oldu?
Günlük işsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanıyor.
Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2561 lira, en yüksek de 5123 lira olarak ödenecek. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılır.
İşsizlik maaşı kaç ay verilir?
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.
2022 asgari ücret ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yapılacak olan ek zam oranını geçtiğimiz gün açıkladı. Yeni asgari ücrete yüzde 30 oranında zam geldi ve 5 bin 500 lira oldu.
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