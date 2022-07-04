İşsizlik zammı ne kadar oldu? Temmuz işsizlik zammı ne kadar? Zam sonrası işsizlik maaşı kaç TL oldu?

İşsizlik zammı ne kadar oldu? Zamlar işsizlik maaşlarını da vurdu. İşsizlik maaşı alacak olanlar zamlı oranları merak ediyor. Peki temmuz işsizlik zammı ne kadar? Zam sonrası işsizlik maaşı kaç TL oldu? İşte detaylar...