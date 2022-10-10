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TIMETURK / EKONOMİ / İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre, işsizlik ağustos ayında yüzde 9,6 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında işsizlik yüzde 10,1 düzeyindeydi. 'Atıl işgücü' olarak tanımlanan geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 19,8 oldu.

5 Saat Önce
2022-10-10 10:31:42
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü ( geniş tanımlı işsizlik) oranı ağustos ayında bir önceki aya göre 2,6 puan azalarak yüzde 19,8 oldu.

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