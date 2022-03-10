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TIMETURK / EKONOMİ / İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı işsizlik rakamını açıkladı. İşsizlik ocak ayında yüzde 11,4 olarak gerçekleşti.

2 Saat Önce
2022-03-10 10:09:06
İşsizlik rakamları açıklandı

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,3 iken kadınlarda ise yüzde 13,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 43 bin kişi azalarak 29 milyon 910 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 46,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 63,8 iken kadınlarda yüzde 29,7 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,6 OLDU

İşgücü 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 33 milyon 769 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 34,4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 21,6 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 21,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,4, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak tahmin edildi. .

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