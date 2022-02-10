DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Halkbank ve Vakıfbank'tan sermaye artırımı kararı
Sultan Abdülhamid Han kimdir ve onun zamanda gerçekleştirilen projeler nelerdir?
Konya-Karaman yolu açık mı? Konya Karaman yolu kapalı mı açıldı mı?
Kahramanmaraş'ta yeni keşfedilen örümceğe 'Turkocranum' ismi verildi
TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi canlı izle | Çorum Kuruçay kura sonuçları isim listesi
2022 TOKİ Yenimahalle noter kura sonuçları | TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonucu isim listesi
Yaşlı kadının cansız bedeni 2 yıl sonra masada oturur halde bulundu
Saffet Sancaklı'yı tabut taşırken soydular
Merkez Bankası'ndan 4 şirket için karar! Faaliyet izinleri genişletildi
İşsizlik rakamları açıklandı
Konya Ankara yolu açıldı mı? Konya Ankara yolu açık mı kapalı mı? Yol ne zaman açılacak?
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın açıklamalarına tepki yağıyor
Sadrazam Ferid Paşa’nın 100 milyon liralık mirası 5 mezar açtırdı
Konya Antalya yolu açık mı? Konya Antalya yolu açıldı mı, kapalı mı?
Konya-Ankara yolu açık mı, kapalı mı? Konya-Ankara yolu açıldı mı?

TIMETURK / EKONOMİ / İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. İşsizlik Aralık'ta yüzde 11,2 olarak kaydedildi.

1 Saat Önce
2022-02-10 10:01:30
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 236 bin kişi artarak 30 milyon 141 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 47 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 22,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7 olarak gerçekleşti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş