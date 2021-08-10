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TIMETURK / EKONOMİ / İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu.

6 Saat Önce
2021-08-10 10:07:29
İşsizlik rakamları açıklandı

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İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Atıl işgücü oranı ise 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak yüzde 22,4 oldu.

Türkiye'de Haziran'da işsizlik yüzde 10,6 oldu.

Bir önceki ay Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 13,2 olarak kaydedilmişti.

Haziran verilerine göre genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 22,7 oldu. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik yüzde 12,3 olarak kaydedildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise Haziran ayında bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak yüzde 22,4 oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu.

Veriler anlık olarak güncellenecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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