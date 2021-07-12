İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalışla yüzde 13,2'ye geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 237 bin kişiye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık düşüşle yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,3 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı mayısta bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 15,1 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2 puanlık azalışla yüzde 24, istihdam oranı 0,1 puanlık yükselişle yüzde 31,9 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, mayısta bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 0,4 puan azalışla yüzde 43,8 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı ise aylık bazda 0,8 puan azalışla yüzde 50,5 oldu. İş gücü mayısta 481 bin kişi azalarak ve 32 milyon 81 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 312 bin kişi, sanayi sektöründe 57 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 24 bin kişi, hizmet sektöründe 129 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,9'u tarım, yüzde 21,3'ü sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 55,2'si hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı yüzde 27,2 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalarak yüzde 12,4'e geriledi. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla 250 bin kişi artışla 3 milyon 942 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 246 bin kişi artarak 27 milyon 841 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 2,8 puan arttı ve yüzde 43,8 olarak kayıtlara geçti.

İş gücüne katılma oranı geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 50 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 496 bin kişilik yükselişle 31 milyon 783 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mayısta sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak yüzde 27,9'a düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı ayına kıyasla 1,6 puan azalarak yüzde 15,6 oldu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.