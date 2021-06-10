DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören kimdir?
Yargıtay Başsavcısı Şahin: HDP kararının 15 günde çıkması bekleniyor
Nisan'da işsizlik oranı ne kadar? Türkiye'de ne kadar işsiz var?
Fransız Alpleri'ndeki 'kanlı buzullar' korkuttu
Çamlıca Kulesi hafta sonu açık mı? Çamlıca Kulesi kaça kadar açık?
Abbasiler döneminden kalma bin yıllık yumurta bulundu
Eğitimci Turgay Polat: LGS acil kalkmalıdır
Bağ-Kur’luya erken emeklilik hakkı
Araştırma: Türkler NATO’ya güvenmiyor
Kurban kesim bedeli açıklandı
Vekalet ile kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet ile kurban fiyatları kaç para?
Marmara'dan iki günde 392 metreküp müsilaj toplandı
Deniz Işın kimdir? Leyla İle Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın nereli kaç yaşında?
Dünyada 160 milyon çocuk işçi var
Adana Ulu Camii'nin çinileri, bir Avrupa ülkesinden çıktı

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,9 puanlık artışla yüzde 13,9'a yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 511 bin kişiye çıktı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
10.06.2021 10:39:46
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu.

0,2 puan artış

İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artışla yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre 1,3 puan yükselerek yüzde 16,2 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 25,6, istihdam oranı 0,5 puanlık yükselişle yüzde 32 oldu.

Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş