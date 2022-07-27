İşsizlik maaşı ne kadar? 2022 işsizlik maaşı kaç TL? İşsizlik maaşı güncel fiyatı

İşsizlik maaşına gelen yüzde 30’luk zam ile birlikte güncelleme yaşandı. Peki işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 işsizlik maaşı fiyatı kaç TL? İşte detaylar…

Bir iş yerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara belirli şartlarla halk arasında ‘işsizlik maaşı' olarak verilen ödenek veriliyor.

Asgari ücrete gelen son zamlarla birlikte işsizlik maaşının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşini kaybeden vatandaşlar “işsizlik maaşı kaç TL? 2022 güncel işsizlik maaşı ne kadar oldu?” sorularına yanıt arıyor.

2022 işsizlik maaşı fiyatları

1 Temmuz-31 Aralık döneminde verilecek işsizlik ödenekleri, bu dönemde geçerli olan brüt 6 bin 471 TL üzerinden hesaplanacak. Buna göre asgari ücret üzerinden çalışmış olanlara bu dönemde aylık bin 981,41 TL yerine 2 bin 568 TL ödenecek. Yüksek ücretle çalışmış olup işsiz kalanlar için ise işsizlik maaşının tavanı aylık 3 bin 972,82 TL'den 5 bin 137,51 TL'ye yükseltildi. .