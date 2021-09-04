İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Son zamanlarda birçok kişi tarafından araştırılan konuların başında gelen işsizlik maaşı meselesi gündemdeki yerini korumaktadır. Belli bir sebepten ötürü işinden ayrılmak durumunda kalan vatandaşların erişebildiği işsizlik maaşı ile ilgili süreç birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle bu süreçte başvuruların nereden yapılacağı ve hangi adımların izleneceği oldukça merak konusu olmaktadır. Peki işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir? İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı kimlere verilir?

Son zamanlarda birçok kişi tarafından araştırılan konuların başında gelen işsizlik maaşı meselesi gündemdeki yerini korumaktadır. Belli bir sebepten ötürü işinden ayrılmak durumunda kalan vatandaşların erişebildiği işsizlik maaşı ile ilgili süreç birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle bu süreçte başvuruların nereden yapılacağı ve hangi adımların izleneceği oldukça merak konusu olmaktadır. Peki işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir? İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı kimlere verilir?

İşsizlik maaşı, devlet tarafından işinden belirli bir nedenden dolayı ayrılmak zorunda kalan vatandaşlara verilen bir ödenektir. Bu ödenekten faydalanmak isteyen vatandaşlar İŞKUR üzerinden belirli adımları takip etmeleri gerekmektedir. İşte tüm detayları ile işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? sorusunun cevabı…

İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı kimlere verilir?

En son belirlenen asgari ücret rakamlarına göre 2021 yılındaki en düşük işsizlik maaşı ücret 420 lira olarak belirlenirken en yüksek işsizlik maaşı ise 2840 lira olarak belirlenmiştir. İşsizlik maaşından yararlanabilmek için şu özelliklere sahip olmak gerekir;

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar

İşten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar

İşsizlik maaşı ödenme süresi ödenen prime göre şekillenmektedir. Bu doğrultuda;

-3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyen 6 ay

-900 gün prim ödeyene 8 ay

-1080 gün prim ödeyene 10 ay

işsizlik maaşı alabilmektedir.

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı alabilmek için çalışanın 30 gün içerisinde herhangi bir İŞKUR şubesine bizzat giderek başvurabilir. Bunun yanı sıra elektronik ortamda İŞKUR'un web sitesi www.iskur.gov.tr adresinden veyahut e-Devlet İŞKUR sayfasından bu işlem kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşların hali hazırda iş arama evresinde olmaları gerekmektedir.Bu sebeple sigortalı işçilerin iş arama kaydı sürekli güncellenmektedir.

e-Devlet'in diğer hizmetleri nelerdir?

e-Devletin sunduğu resmi kurum hizmetleri çok çeşitli alanlarda olabilmektedir. Adalet, Çevre, Eğitim, Sağlık ve Güvenlik gibi birçok alanda hizmet sağlayan e-devletten, yapılan hizmetler şöyledir:

Adalet (Davalarınız ve diğer adli dosyalarınız ile ilgili işlem yapın, dosya detaylarına ulaşın)

Çevre, Tarım ve Hayvancılık (Tarım, Hayvancılık faaliyetleri ve çevre konusundaki hizmetlerden faydalanın.)

Devlet ve Mevzuat (İhaleler, mevzuat, seçmenlik ve diğer konularda bilgi alın.)

Eğitim (Eğitim, burslar ve sınavlar ile ilgili bilgi ve başvuru hizmetlerinden faydalanın.)

Genel Bilgiler (Günlük yaşamda ihtiyacınız olabilecek, genel bilgi ve veri kaynaklarından faydalanın.)

Güvenlik (Emniyet ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Askerlik bilgilerinize erişin ve işlem yapın.)

İş ve Kariyer (Çalışanların ve ticari işletmelerin gerek duyabileceği hizmetlere erişin.)

Kişisel Bilgiler (Devlet kurumlarında bulunan varlık, borç, sağlık, eğitim vb. kişisel bilgilerinize göz atın.)

Sağlık (Sağlığınız ile ilgili bilgilere ulaşın. İlaç, muayene ve randevu işlemlerinizi yönetin.)

Sosyal Güvenlik ve Sigorta (Sosyal güvenlik ve yardım durumunuzu inceleyin. Sigortalarınız ile ilgili bilgi alın.)

Şikayet ve Bilgi Edinme (Devlet kurumları ve firmalar ile ilgili ihbar, şikayet ve bilgi taleplerinizi yönetin.)

Telekomünikasyon (GSM, İnternet, Telefon, Posta ve diğer iletişim kanalları ile ilgili hizmetlerden faydalanın.)

Trafik ve Ulaşım (Trafik ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Kara, hava ve deniz taşımacılığı işlerinizi yönetin.)

Vergi, Harç ve Cezalar (Vergi, trafik cezası, harç ödemeleri ve benzeri borç ve alacaklarınızı takip edin.)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.