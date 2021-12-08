Isparta'da 18 öğretim görevlisi alımı ilanı | Öğretim görevlisi iş ilanı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü yayınladığı kılavuzla 18 öğretim görevlisi alımı yapacağını belirtti. Peki ama Isparta'da yapılacak öğretim görevlisi alımı şartları neler? Hangi bölümlerde öğretim görevlisi alımı yapılacak? Isparta öğretim görevlisi alımı başvuru tarihi ne zaman? Öğretim görevlilerinden hangi belgeler istenecek? İşte merak edilen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim görevlisi iş ilanının detayları...

Öğretim görevlisi ilanlarını yakından takip eden kişileri sevindirecek bir haberi yayınlıyoruz. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde çalışacak 18 öğretim görevlisi alımı yapcağını duyurdu. 8 Aralık günü başlayan başvuru tarihinin son günü 22 Aralık Çarşamba olarak belirlendi. İşte başvuru ilanı, başvuru şartları ve istenen belgeler...

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi Alım İlanı

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen diğer şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

Isparta Öğretim Görevlisi Alımı Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Isparta Öğretim Görevlisi Alımında İstenecek Belgeler

1- Öğretim Üyesi Adayı Öz geçmiş Formu (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden)

2- Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi Atanma Beyan Formu (Doldurulmuş, Puanlanmış olarak) (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden)

3- Yayın Dosyası (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden “Yayın Dosyası Tanzim Sıralaması”na göre düzenlenecektir) (RAR uzantılı dosya halinde en fazla 300 MB olacak şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir)

4- Yayın Listesi

5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversiteler arası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır) (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir)

6- Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden)

7- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)

8- Nüfus Cüzdanı

9- Hizmet Belgesi (açıktan atanacak adaylar hariç) (Çalıştığı/Ayrıldığı kurumdan alınan onaylı belge veya e-Devletten alınan kare kodlu HİTAP Hizmet Dökümü)

10- Askerlik Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir)

11- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir)

12- Sağlık Raporu (açıktan atanacak adaylar için)

13- Mecburi Hizmet Yükümlülüğü beyan belgesi (yükümlülüğü bulunan adaylar için)

Başvuru şartları ve detayları için isparta.edu.tr/ duyuru ya da TIKLAYINIZ...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.