İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu? İSPARK aylık abonelik var mı?

İSPARK, otopark işletmeciliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirkettir. İstanbul’da ikamet eden kişilerin yakında takip edildiği İSPARK ücretleri, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu? İSPARK aylık abonelik yapılıyor mu?

İSPARK sürelerine göre otopark ücretleri ne kadar oldu? İSPARK aylık ne kadar? İspark otopark ücreti ödenmez ne olur? İSPARK ücretsiz kimler kullanabilir? Sorularının cevabı vatandaşlar tarafından aranmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu?

2020 yılının Aralık ayında İSPARK, otopark ücretlerine yüzde 40'a yakın zam yapmıştı. O tarihten günümüze olan kadar olan süreçte İspark otopark ücretleri, 0-1 saat arası 7 lira, 1-2 saat arası 9 lira, 2-4 saat arası 11 lira, 4-6 saat arası 13 lira, 6-8 saat arası 19 lira, 8-10 saat arası 21 lira, 10-12 saat arası ise 21 liraydı. İstanbul'da bulunan semtlere göre değişen bu fiyatların 2020 yılında değişeceği düşünülüyor. Yeni fiyat tarifesi hakkında yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İSPARK aylık ne kadar?

İSPARK'ın hizmetinden aylık abonelik şeklinde yararlanmak isteyen kişiler, otomobiller için aylık abonelik bedeli 290 TL ödeyerek abone olabilirler. Minibüsler için ise aylık abonelik ücreti 580 TL'dir.

İSPARK ücretsiz kimler kullanabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının vermiş olduğu karta sahip harp ve vazife malulü gazilerin sadece kendileri ve eşleri, şehitlerin dul eşleri, yetim aylığı alan çocukları ile anne ve babaları İSPARK A.Ş.'ye bildirim yapmaları ve adlarına kayıtlı bulunan hususi (yük nakli için ve ticari olmayan) bir (1) araç plakasını sisteme kaydettirmeleri koşuluyla yol kenarı, katlı ve açık otoparklardan günlük ücretsiz yararlanabilirler.

İspark otopark ücreti ödenmez ne olur?

İSPARK tarafından, park ücretini ödemeyen araç sahipleri hakkında yasal takip başlatacaktır. Bu durumda ilgililer, otopark ücretine ek olarak icra masrafları, faiz ve icra vekâlet ücreti ödemek zorunda kalacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.