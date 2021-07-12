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TIMETURK / EKONOMİ / İspanya elektrikli araçta harekete geçti

İspanya elektrikli araçta harekete geçti

İspanya hükümeti elektrikli araç ve batarya üretimine başlamak için 4,3 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirileceğini açıkladı.

29 Dakika Önce
2021-07-12 18:09:26
İspanya elektrikli araçta harekete geçti

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Dünyanın sekizinci, Avrupa'nın ikinci büyük otomobil üreticisi İspanya elektrikli araç ve batarya üretimi için harekete geçiyor.

İspanya hükümeti önemli kısmı Avrupa Birliği kurtarma fonlarından sağlanmak üzere bu alanda 4,3 milyar euroluk yatırım yapılacağını belirtti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümetin bu planının tüm üretim zincirini kapsayacağını ve şirketlere ülkenin ilk batarya fabrikasının kurulması yönünde teşvikleri içereceğini ifade etti.

Sanchez özel sektörün 2021-2023 döneminde 19,7 milyar euroluk katkı sunabileceğine dikkat çekti. Yeni yatırımlarla ülkede otomotiv sektörünün ekonomideki payının yüzde 10'dan yüzde 15'e yükselmesi öngörülüyor.

Ülkede 2023'e kadar 250 bin elektrikli aracın trafiğe kayıt olması planlanıyor.

Hükümet ilgili projeyle 140 bin yeni istihdam yaratılmasını ve ekonomiye yüzde 1 ile 1,7 oranında katkı sunmasını bekliyor.

Ülke 750 milyar euroluk kurtarma fonunda 2026'ya kadar 70 milyar euro alacak.

Bloomberg

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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