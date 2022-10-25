İsmail Demir, üs bölgelerinde jandarmanın kullandığı savunma sistemlerini inceledi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Şırnak ve Şanlıurfa'da Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birlikleri ve modüler üs bölgelerini ziyaret ederek, burada kullanılan savunma sistemlerini inceledi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre, İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı için planlanan, kurulumları devam eden ve kullanımda olan üs bölgeleri ile güvenlik kulelerini ziyaret etti. Demir, birliklerin alan kontrolü, beka, keşif-gözetleme ve harekat yeteneklerine önemli katkılar sağlayan modüler üs bölgelerinde; savunma sanayiinin geliştirdiği silah sistemleri, İHASAVAR'lar, radar sistemleri, karıştırma, keşif-gözetleme, kamera, sensör ve yazılım sistemlerini yerinde inceledi. Program kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı İnsansız Hava Araçları Sistemi (İHAS) Birliği de ziyaret edilerek, birlikler tarafından icra edilen harekatın en önemli kuvvet çarpanlarından biri olan Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları ve Yer Kontrol İstasyonları yerinde görüldü.

'GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN SAHADA GÜCÜNE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İsmail Demir, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Ziyaretlerimizde Jandarma Genel Komutanlığı'nca terörle mücadele harekat bölgelerinde icra edilen faaliyetler hakkında bilgi aldık, savunma sanayiimizin geliştirdiği ve ürettiği sistemleri yerinde inceledik. Kullanıcı personel ile görüşmeler yaparak sistemlerin kullanılmasında ortaya çıkan hususları, geri bildirimleri ve geliştirilmesine ihtiyaç duyulan konuları görüşerek istişarelerde bulunduk.